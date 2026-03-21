秋田vs八戸 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 13 才藤龍治
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 11 雪江悠人
DF 41 白井陽貴
MF 4 鈴木慎之介
MF 5 稲積大介
MF 6 鵜木郁哉
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 3 澤田雄大
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
MF 28 田中翼冴
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
※14:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
GK 47 堀内智葵
DF 13 才藤龍治
MF 14 大石竜平
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
FW 52 西村真祈
監督
吉田謙
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 11 雪江悠人
DF 41 白井陽貴
MF 4 鈴木慎之介
MF 5 稲積大介
MF 6 鵜木郁哉
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 3 澤田雄大
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
MF 28 田中翼冴
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊