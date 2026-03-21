[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

MF 77 中野嘉大

FW 10 佐藤大樹

FW 11 佐川洸介

控え

GK 23 矢田貝壮貴

GK 47 堀内智葵

DF 13 才藤龍治

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

FW 9 中村亮太

FW 18 半田航也

FW 34 鈴木翔大

FW 52 西村真祈

監督

吉田謙

[ヴァンラーレ八戸]

先発

GK 25 谷口裕介

DF 2 平松航

DF 11 雪江悠人

DF 41 白井陽貴

MF 4 鈴木慎之介

MF 5 稲積大介

MF 6 鵜木郁哉

MF 34 高吉正真

MF 80 永田一真

FW 10 澤上竜二

FW 99 中野誠也

控え

GK 1 吉村耕一

DF 3 澤田雄大

MF 14 脇坂崚平

MF 16 鏑木瑞生

MF 24 栗澤陸

MF 28 田中翼冴

FW 9 高尾流星

FW 30 井波勇太

FW 90 イスマイラ

監督

高橋勇菊