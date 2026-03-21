「第98回アカデミー賞」6冠『ワン・バトル・アフター・アナザー』3月27日から全国50館で凱旋上映
「第98回アカデミー賞」で作品賞、監督賞（ポール・トーマス・アンダーソン）、助演男優賞（ショーン・ペン）、脚色賞、キャスティング賞、編集賞の最多6部門を受賞した『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、3月27日より、全国50の劇場で凱旋上映を行う（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。
【動画】『ワン・バトル・アフター・アナザー』特別映像
物語は、最愛の娘と静かな日常を送る元革命家ボブ（レオナルド・ディカプリオ）の人生が、娘の誘拐をきっかけに一変するところから始まる。執拗にボブを追い詰める変態的な軍人ロックジョー（ショーン・ペン）、次々と現れる刺客たちとの死闘の中で、彼の中に眠っていた闘争心がよみがえっていく。やがて謎の空手道場の“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）の助けを得ながら、ボブは逃亡生活に終止符を打ち、戦いに身を投じていく。ボブと娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも――。
2025年の映画界を熱狂させた作品の一つを、改めて大スクリーンで体験できる機会をお見逃しなく。
■上映劇場一覧
北海道地区：TOHOシネマズすすきの
東北地区：TOHOシネマズ仙台、フォーラム盛岡、ソラリス・フォーラム山形、まちポレいわき
関東地区：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ日本橋、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、ヒューマントラストシネマ渋谷、TOHOシネマズ新宿、109シネマズプレミアム新宿、TOHOシネマズ池袋、グランドシネマサンシャイン池袋、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ錦糸町（楽天地・オリナス）、TOHOシネマズ西新井、立川シネマシティ、TOHOシネマズ府中、TOHOシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、TOHOシネマズ川崎、TOHOシネマズ海老名、京成ローザ（10）、TOHOシネマズららぽーと船橋、TOHOシネマズ流山おおたかの森、MOVIXさいたま、T・ジョイ エミテラス所沢、イオンシネマ高崎、TOHOシネマズ宇都宮、TOHOシネマズ水戸内原
中部地区：ミッドランドスクエアシネマ、TOHOシネマズモレラ岐阜、TOHOシネマズ上田、TOHOシネマズららぽーと磐田、ユナイテッド・シネマ新潟、ユナイテッド・シネマ豊橋18、イオンシネマ白山、
近畿地区：TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ鳳、大阪ステーションシティシネマ、TOHOシネマズ二条、OSシネマズミント神戸、TOHOシネマズ西宮OS、イオンシネマ岡山、イオンシネマ津南、八丁座
九州・沖縄地区：T・ジョイ博多、TOHOシネマズ光の森、TOHOシネマズ与次郎、シネマライカム
【動画】『ワン・バトル・アフター・アナザー』特別映像
物語は、最愛の娘と静かな日常を送る元革命家ボブ（レオナルド・ディカプリオ）の人生が、娘の誘拐をきっかけに一変するところから始まる。執拗にボブを追い詰める変態的な軍人ロックジョー（ショーン・ペン）、次々と現れる刺客たちとの死闘の中で、彼の中に眠っていた闘争心がよみがえっていく。やがて謎の空手道場の“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）の助けを得ながら、ボブは逃亡生活に終止符を打ち、戦いに身を投じていく。ボブと娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも――。
■上映劇場一覧
北海道地区：TOHOシネマズすすきの
東北地区：TOHOシネマズ仙台、フォーラム盛岡、ソラリス・フォーラム山形、まちポレいわき
関東地区：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ日本橋、TOHOシネマズ六本木ヒルズ、ヒューマントラストシネマ渋谷、TOHOシネマズ新宿、109シネマズプレミアム新宿、TOHOシネマズ池袋、グランドシネマサンシャイン池袋、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ錦糸町（楽天地・オリナス）、TOHOシネマズ西新井、立川シネマシティ、TOHOシネマズ府中、TOHOシネマズららぽーと横浜、横浜ブルク13、TOHOシネマズ川崎、TOHOシネマズ海老名、京成ローザ（10）、TOHOシネマズららぽーと船橋、TOHOシネマズ流山おおたかの森、MOVIXさいたま、T・ジョイ エミテラス所沢、イオンシネマ高崎、TOHOシネマズ宇都宮、TOHOシネマズ水戸内原
中部地区：ミッドランドスクエアシネマ、TOHOシネマズモレラ岐阜、TOHOシネマズ上田、TOHOシネマズららぽーと磐田、ユナイテッド・シネマ新潟、ユナイテッド・シネマ豊橋18、イオンシネマ白山、
近畿地区：TOHOシネマズなんば、TOHOシネマズ鳳、大阪ステーションシティシネマ、TOHOシネマズ二条、OSシネマズミント神戸、TOHOシネマズ西宮OS、イオンシネマ岡山、イオンシネマ津南、八丁座
九州・沖縄地区：T・ジョイ博多、TOHOシネマズ光の森、TOHOシネマズ与次郎、シネマライカム