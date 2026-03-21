【NASCAR】第5戦 ペンズオイル400（ラスベガス・モータースピードウェイ／日本時間3月16日）

【映像】押し合い→集団速度違反の珍事（実際の様子）

全米で人気ナンバーワンのストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第5戦が開催され、デニー・ハムリンがピットロードの速度違反でペナルティを受けながらも優勝を飾った。

ステージ2が再開される前の84周目、多くのマシンがタイヤ交換と給油のため、一斉にピットロードへ向かう。先頭のベルに続いて、2位カイル・ラーソン、3位デニー・ハムリン、4位タイ・ギブス、5位バッバ・ウォレスと、ラーソン以外の4台のマシンがトヨタ・カムリだった。

ピットロードは速度制限が設定されているため、一気にマシンスピードが遅くなるが、この時、ベルより後方のマシンが一列に連なり、後方から突かれるような状態に。実況の増田隆生アナが「ピットロードは45マイル（72.4km/h）のスピードリミットです」と言うと、すかさず桃田氏が「（後ろから）押されて（スピード）オーバーしたらたまんないですよね」と返した。

ペナルティ受けたハムリンがまさかの逆転V

ピット作業を終えたマシンがコースへ戻り、ペースカーに続いて行列を作って走っていると、88周目、ハムリンに対してピットロードでの速度オーバーが突如発表された。ハムリンもステアリング叩いて納得できないと言うそぶり。4位を走っていたタイ・ギブスも同じく速度オーバーということで、2名ともペナルティ、最後尾からのリスタートとなってしまった。

これには視聴者から、「なんでピットで押す押すするんですか(困惑)」「ピット出口の速度大丈夫かな…」「やっちゃった」「速度違反だぁ」「ハムリンまじか…」「あーあ」「スピード違反！」「うっわ、やっちまったー」「怒ってはるで」などと、コメントが殺到している。

増田アナが「NASCARのマシンにスピードメーターはありません」と言及し、桃田氏は「みんな（ドライバーは）わかってコントロールしてるはずなんですけどね」とトヨタ車2台のペナルティを嘆いた。しかしこの後、ハムリンはこのミスを挽回して優勝を勝ちとっている。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）