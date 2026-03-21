最後の一滴まで身体に染みる　魚介の旨みだけで勝負する、毎日食べたい「塩ラーメン」

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高井戸の塩そば店『塩そば時空』です。

魚介ダシを重ねたまろやかな深みが体に染み渡る

澄んだスープは上品な見た目通り、塩味に角がなくまろやかでやさしい。食べ進むと昆布の旨みに続いて煮干しが感じられ、食材それぞれの個性が主張しながら重なっていく変化に唸る。

特製塩そば1450円

『塩そば時空』特製塩そば 1450円 北海道産「ゆめちから」が主体のブレンド粉「双力」を使った自家製ストレート麺。細めだがコシがあり、噛むたびに小麦のおいしさを実感。コリコリの軟骨つくねも美味

前日から水出しし、開店前に沸騰寸前を保ちながら2時間ほど煮出すが、アクは取らずそれぞれの旨みが抽出されるタイミングを見極めて取り上げていくという。魚介だけの繊細なスープにエグみが少し加わることで、無化調とは思えない深みが生まれるのだ。

自家製ストレート麺も柔らかいがハリがあり、するする入っていく。蕎麦のような食べ心地にダシの風味もあり、まるで和食のような趣も。ここのラーメンなら毎日でも食べられる。

『塩そば時空』店主 和田正史さん

店主：和田正史さん「鶏や豚など使わず魚介のダシで勝負しています」

『塩そば時空』

高井戸『塩そば時空』

［店名］『塩そば時空』

［住所］東京都杉並区高井戸東4-14-7

［電話］090-8359-8071

［営業時間］11時半〜15時（売り切れ次第終了）

［休日］月（祝の場合は営業）

［交通］京王井の頭線高井戸駅北側から徒歩12分

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、3種の肉を使ったチャーシュー丼の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】まるで蕎麦のような食べ心地！ 自家製ストレート麺はハリがあって旨い（5枚）