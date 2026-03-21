「存在感ヤバくなってきた」「アツいわ」日本期待21歳FWの後半AT逆転弾に脚光！「勝負強さ、流石すぎる」
ドイツ２部のカールスルーエに所属するFW福田師王が、今季２ゴール目をマークした。
現地３月20日に開催されたブンデスリーガ２部の第27節で、カールスルーエはグロイター・フュルトとホームで対戦。３−１で勝利した。
この一戦に福田は82分から途中出場。すると１−１で迎えた90＋３分、FKの流れから敵陣ボックス内で味方の折り返しに反応。ヘディングシュートを叩き込んで逆転弾を奪ってみせた。
日本期待の21歳FWが決めた一撃にSNS上では「存在感ヤバくなってきた」「ヘディングはアツいわ」「このまま量産体制に入ってほしい」「勝負強さ、流石すぎる」「まさにヒーロー」といった声が上がっている。
福田の活躍もあり、カールスルーエは３試合ぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】福田師王が決めた逆転ゴール！
現地３月20日に開催されたブンデスリーガ２部の第27節で、カールスルーエはグロイター・フュルトとホームで対戦。３−１で勝利した。
この一戦に福田は82分から途中出場。すると１−１で迎えた90＋３分、FKの流れから敵陣ボックス内で味方の折り返しに反応。ヘディングシュートを叩き込んで逆転弾を奪ってみせた。
日本期待の21歳FWが決めた一撃にSNS上では「存在感ヤバくなってきた」「ヘディングはアツいわ」「このまま量産体制に入ってほしい」「勝負強さ、流石すぎる」「まさにヒーロー」といった声が上がっている。
福田の活躍もあり、カールスルーエは３試合ぶりの白星を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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