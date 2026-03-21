出先で友人に“徒歩10分の距離”で「タクシーを呼ぼう」と言われモヤ…私は“お金がもったいない”と感じますが、友人は「時間のムダ」とのこと。タクシー移動は“無駄遣い”ですよね？

徒歩10分は何メートル？ 車なら何分で行ける？

不動産の表示に関する公正競争規約では、徒歩1分の距離は80メートルと定められています。これを徒歩10分の距離に当てはめると、約800メートルとなります。

車で移動した場合の速度を平均30キロメートルとした場合、800メートル先の目的地までの所要時間は1.6分（1分36秒）です。信号待ちがある場合はもう少し時間はかかるものの、それでも徒歩よりは早めに到着できます。



タクシーを利用するといくら？

わずか800メートルの距離をタクシーで移動した場合、いくらかかるのでしょう。タクシーの料金相場はエリアによって異なるため一概には言えませんが、500円程度と考えられます。

一般社団法人東京都個人タクシー協会が公表する一般的なタクシーの運賃は、初乗り1.096キロメートルまでは500円となっています。また、筆者の居住地である栃木県でも、初乗り1キロメートルまで500円と、一般社団法人栃木県タクシー協会が公表しています。

1回あたりの運賃を見ると、そこまで高くありません。しかし、1ヶ月間にわたり平日に毎日利用すれば約1万円、年間にして12万円と、まとまった金額になります。少し豪華なホテルで宿泊できるくらいの金額と考えると、徒歩10分の距離でタクシーに乗ることにモヤッとするのも無理はないでしょう。



徒歩とタクシーそれぞれのメリット

徒歩であれば、お金がかからない代わりに時間がかかります。雨が強い日や夏の猛暑日、冬の真冬日であれば、さらに体力を消耗するでしょう。

タクシー移動であれば、時間をかけずに目的地に到着します。疲労の心配もありませんし、体調不良やけがで歩くのが困難という場合は、お金をかけてでもタクシーを利用すべきです。

しかし、徒歩10分程度で着ける距離でも1回500円程度かかり、1ヶ月、1年と利用し続けているとまとまった支出になります。また、タクシーを捕まえるまでに時間がかかることもあり、結果的に徒歩移動よりも時間がかかる可能性も考えられます。

また、徒歩とタクシーでかかる時間の差は約8分半です。時給2000円換算とした場合、8分半は約283円に相当することから、500円の運賃では元が取れないともいえます。

お金のことが気になるのであれば、健康のためと割り切って徒歩で移動してはいかがでしょうか？徒歩10分程度でも毎日歩けば運動不足の解消になり、生活習慣病の予防につながります。生涯かかる医療費の軽減にもつながることから、タクシー代以上の節約が期待できるでしょう。



出典

一般社団法人東京都個人タクシー協会 運賃料金表

一般社団法人栃木県タクシー協会 タクシー料金

執筆者 : 土田崇央

FP2級、AFP、簿記3級、クレジットカードアドバイザー3級、住宅ローンアドバイザー