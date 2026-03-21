櫻坂46遠藤光莉、20歳と現在の比較ショット公開「6年越しの後撮りって素敵」「美しさ増してる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/21】櫻坂46の遠藤光莉が3月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。20歳と現在の着物ショットを披露し、注目を集めている。
【写真】櫻坂メン「美しさ増してる」振り袖で撮影した20歳と現在の比較ショット
遠藤は「20歳の成人式の時」「26歳の今 少しは大人になれたかな？」とつづり、同じ着物を着用した20歳と現在の姿の比較ショットを公開。深みのある緑地に、色鮮やかな花々や亀甲紋が美しい振り袖姿を披露した。自身のInstagramも更新した遠藤は「成人式の振り袖で6年越しの後撮りしてきました」と報告。この振り袖は反物から選んで仕立てた大切なものであると説明し、小物もすべてこだわって選んだと明かした。「こうして形に残すことができて良かった」と喜びの心境を記している。
この投稿に、ファンからは「20歳も26歳も美しい」「美しさ増してる」「振り袖がとても似合ってる」「6年越しの後撮りって素敵」「大人の魅力が増してる」「素敵な振り袖」「成長を感じる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】櫻坂メン「美しさ増してる」振り袖で撮影した20歳と現在の比較ショット
◆遠藤光莉、20歳と26歳の着物ショット公開「少しは大人になれたかな？」
遠藤は「20歳の成人式の時」「26歳の今 少しは大人になれたかな？」とつづり、同じ着物を着用した20歳と現在の姿の比較ショットを公開。深みのある緑地に、色鮮やかな花々や亀甲紋が美しい振り袖姿を披露した。自身のInstagramも更新した遠藤は「成人式の振り袖で6年越しの後撮りしてきました」と報告。この振り袖は反物から選んで仕立てた大切なものであると説明し、小物もすべてこだわって選んだと明かした。「こうして形に残すことができて良かった」と喜びの心境を記している。
◆遠藤光莉の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「20歳も26歳も美しい」「美しさ増してる」「振り袖がとても似合ってる」「6年越しの後撮りって素敵」「大人の魅力が増してる」「素敵な振り袖」「成長を感じる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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