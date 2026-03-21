テーマパークで大行列！彼女を退屈させない対応９パターン
口下手な男子にとって、デートにおける最大の悩みどころと言えるのが「待ち時間」。人気スポットで彼女にあくびを連発されないように、ちょっとした気遣いを覚えておきたいところです。そこで今回は、10代から30代の独身女性203名に聞いたアンケートを参考に「テーマパークで行列に並んでいるとき、彼女を退屈させない対応９パターン」をご紹介いたします。
【１】「次はアレに乗って、そのあとにご飯食べよ」など、状況に応じた予定を考える
「次の行動が楽しみになって行列を乗り切れそう」（20代女性）など、先の予定を想像させて楽しい気分の維持を図る方法です。あくまでも女性の意見を優先したプランを考えて、最後まで優しくエスコートしてあげたいところです。
【２】「ハハッ」など、人気キャラのモノマネを繰り出す
「たとえ似てなくても、笑わそうとしてくれる気持ちがうれしい」（10代女性）など、彼女に笑いや癒しを提供するには、「モノマネ」を繰り出すのも効きそうです。中途半端な仕上がりよりも、完璧レベルか全然似ていないほうが、相手もリアクションしやすいかもしれません。
【３】「順番がくるまでに答えてね」と、難解なクイズを出す
「ムキになって正解するまで考えてしまいそう」（20代女性）など、クイズは時間稼ぎにぴったりの遊びでしょう。「正解したらアイスを奢ってあげる」など、ご褒美を用意すれば一層盛り上がりそうです。
【４】「このテーマパークの歴史は…」など、豆知識を披露する
「専属ガイドみたいで頼もしい」（30代女性）など、意外な情報を教えることで彼女を飽きさせないパターンです。あくまでも現地に関わるウンチクを語ることがポイントなので、事前にガイドブックやネットからネタを仕入れておきましょう。
【５】「アメでも舐めよっか？」と、子どものようにはしゃぐ
「ポケットからアメやガムを出されると癒される」（10代女性）など、間を持たせるためのアイテムとして、お菓子をポケットにしのばせておくのも手です。フルーティーなフレーバーやスイーツ系など、女子受けする一品を用意したいところです。
【６】周囲を見渡して「俺の隣にいるコがいちばんカワイイな」と言う
「お世辞でも嬉しい」（20代女性）など、行列を利用した褒め言葉で彼女を上機嫌にさせる作戦です。「つまり俺はこの中で一番幸せな男だな」などと畳み掛けて、彼女にたっぷり優越感を味わってもらいましょう。
【７】「めっちゃドキドキしてきた」と、期待感を口にする
「順番が近づくたびに盛り上げてくれると嬉しい」（10代女性）など、待ち時間に比例するようにテンションを上げれば、ワクワク感をあおることができそうです。彼女が緊張しているようなら「大丈夫だよ」や「怖かったらリタイアしてもいいよ」と言って安心させてあげましょう。
【８】「やっとゆっくり話せるね」と、行列を喜ぶ
「ポジティブな発言が素敵」（10代女性）など、待ち時間の長さを逆手に取った発言で空気を和ませるパターンです。彼女を飽きさせないように、何気ない話にも熱心に耳を傾けるなど、「聞き上手」としてのリアクションを心がけたいところです。
【９】「疲れてない？」「寒くない？」と、体調を気遣う
「待ち時間に『だりー』と言うような男は論外」（20代女性）というように、自分のことより女性の体調を気遣うのがデートの掟というもの。「休憩する？」「何か飲む？」「お手洗いは大丈夫？」などと、とことんお世話係に徹して男の包容力を見せつけてあげましょう。
たとえ待ち時間の間に会話が途切れても、ささいな「気遣い」を見せれば彼女に喜んでもらえるはず。せっかくのデートですから、行列を味方にして２人の絆を深めたいところです。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計203名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「次はアレに乗って、そのあとにご飯食べよ」など、状況に応じた予定を考える
「次の行動が楽しみになって行列を乗り切れそう」（20代女性）など、先の予定を想像させて楽しい気分の維持を図る方法です。あくまでも女性の意見を優先したプランを考えて、最後まで優しくエスコートしてあげたいところです。
「たとえ似てなくても、笑わそうとしてくれる気持ちがうれしい」（10代女性）など、彼女に笑いや癒しを提供するには、「モノマネ」を繰り出すのも効きそうです。中途半端な仕上がりよりも、完璧レベルか全然似ていないほうが、相手もリアクションしやすいかもしれません。
【３】「順番がくるまでに答えてね」と、難解なクイズを出す
「ムキになって正解するまで考えてしまいそう」（20代女性）など、クイズは時間稼ぎにぴったりの遊びでしょう。「正解したらアイスを奢ってあげる」など、ご褒美を用意すれば一層盛り上がりそうです。
【４】「このテーマパークの歴史は…」など、豆知識を披露する
「専属ガイドみたいで頼もしい」（30代女性）など、意外な情報を教えることで彼女を飽きさせないパターンです。あくまでも現地に関わるウンチクを語ることがポイントなので、事前にガイドブックやネットからネタを仕入れておきましょう。
【５】「アメでも舐めよっか？」と、子どものようにはしゃぐ
「ポケットからアメやガムを出されると癒される」（10代女性）など、間を持たせるためのアイテムとして、お菓子をポケットにしのばせておくのも手です。フルーティーなフレーバーやスイーツ系など、女子受けする一品を用意したいところです。
【６】周囲を見渡して「俺の隣にいるコがいちばんカワイイな」と言う
「お世辞でも嬉しい」（20代女性）など、行列を利用した褒め言葉で彼女を上機嫌にさせる作戦です。「つまり俺はこの中で一番幸せな男だな」などと畳み掛けて、彼女にたっぷり優越感を味わってもらいましょう。
【７】「めっちゃドキドキしてきた」と、期待感を口にする
「順番が近づくたびに盛り上げてくれると嬉しい」（10代女性）など、待ち時間に比例するようにテンションを上げれば、ワクワク感をあおることができそうです。彼女が緊張しているようなら「大丈夫だよ」や「怖かったらリタイアしてもいいよ」と言って安心させてあげましょう。
【８】「やっとゆっくり話せるね」と、行列を喜ぶ
「ポジティブな発言が素敵」（10代女性）など、待ち時間の長さを逆手に取った発言で空気を和ませるパターンです。彼女を飽きさせないように、何気ない話にも熱心に耳を傾けるなど、「聞き上手」としてのリアクションを心がけたいところです。
【９】「疲れてない？」「寒くない？」と、体調を気遣う
「待ち時間に『だりー』と言うような男は論外」（20代女性）というように、自分のことより女性の体調を気遣うのがデートの掟というもの。「休憩する？」「何か飲む？」「お手洗いは大丈夫？」などと、とことんお世話係に徹して男の包容力を見せつけてあげましょう。
たとえ待ち時間の間に会話が途切れても、ささいな「気遣い」を見せれば彼女に喜んでもらえるはず。せっかくのデートですから、行列を味方にして２人の絆を深めたいところです。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2013年11月11日（月）から18日（月）まで
対象：合計203名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査