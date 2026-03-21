パリを代表する三つ星レストラン、後任に日本人シェフ 『情熱大陸』が2008年に取材していた…18年後に再登場
あす22日放送のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）は、フレンチシェフの安發伸太郎氏が登場する。
【動画】パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の様子
2025年の初夏、フランス料理界にビッグニュースが駆け巡った。38年間三つ星を守り続けている、パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の伝説的なシェフ、ベルナール・パコー氏が引退し、その後任として日本人の安發氏が選ばれた。
安發氏は「プレッシャー？一切ないです」と言う。パコー氏のスペシャリテは残していくものの、新しく開発する“自分の料理”を積極的に出していくと決めている。「受け継ぐのは、レシピではなく“エスプリ（精神）”です」。
18歳で単身フランスに渡り、料理人としての階段を一歩ずつ上がってきた安發氏を、『情熱大陸』は2008年に取材していた。「待ってろ未来！ ネクストジェネレーション」と題し、25歳以下の“情熱の卵”たちを取り上げ、フランス・オーベルニュ地方にある三つ星レストランで、フレンチの基礎を学ぶ22歳の安發氏を、カメラは追いかけていた。
料理に対するそのピュアな姿勢は、18年経っても全く変わらず。番組では、安發氏がパコー氏の跡を継いでシェフになった2025年8月から取材を開始。店をいったん閉め、リニューアルオープンに向けてメニュー開発に苦闘する姿や、3月の『ミシュランガイド2026フランス』の発表までを長期取材した。
【プロフィール】
1986年 栃木県宇都宮市生まれ
宇都宮短大附属高校の調理科を卒業後、すぐに渡仏
「プラザ アテネ」「ポール ボキューズ」「レジス エ ジャック マルコン」など名だたる三つ星レストランで経験を積む
惣菜店、精肉店、パティスリー、ワインショップでも働き、料理人としての幅を広げる
2013年からはパリの三つ星レストラン「エピキュール」で働き始め、総料理長に次ぐポジションを任されるまでに
2025年8月、パリで最も長く三つ星を維持している「ランブロワジー」を一代で築いたベルナール・パコーからシェフを引き継いだ
【動画】パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の様子
2025年の初夏、フランス料理界にビッグニュースが駆け巡った。38年間三つ星を守り続けている、パリを代表するレストラン「ランブロワジー」の伝説的なシェフ、ベルナール・パコー氏が引退し、その後任として日本人の安發氏が選ばれた。
安發氏は「プレッシャー？一切ないです」と言う。パコー氏のスペシャリテは残していくものの、新しく開発する“自分の料理”を積極的に出していくと決めている。「受け継ぐのは、レシピではなく“エスプリ（精神）”です」。
料理に対するそのピュアな姿勢は、18年経っても全く変わらず。番組では、安發氏がパコー氏の跡を継いでシェフになった2025年8月から取材を開始。店をいったん閉め、リニューアルオープンに向けてメニュー開発に苦闘する姿や、3月の『ミシュランガイド2026フランス』の発表までを長期取材した。
【プロフィール】
1986年 栃木県宇都宮市生まれ
宇都宮短大附属高校の調理科を卒業後、すぐに渡仏
「プラザ アテネ」「ポール ボキューズ」「レジス エ ジャック マルコン」など名だたる三つ星レストランで経験を積む
惣菜店、精肉店、パティスリー、ワインショップでも働き、料理人としての幅を広げる
2013年からはパリの三つ星レストラン「エピキュール」で働き始め、総料理長に次ぐポジションを任されるまでに
2025年8月、パリで最も長く三つ星を維持している「ランブロワジー」を一代で築いたベルナール・パコーからシェフを引き継いだ