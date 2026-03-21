パリを代表する三つ星レストラン、後任に日本人シェフ 『情熱大陸』が2008年に取材していた…18年後に再登場

パリを代表する三つ星レストラン、後任に日本人シェフ 『情熱大陸』が2008年に取材していた…18年後に再登場