日本維新の会は21日、東京・都市センターホテルで党大会を開き、吉村洋文代表があいさつした。

【映像】吉村代表「安全地帯に逃げ込まない」

吉村代表は、去年1年を振り返り、「参議院選挙、そして大きなところとすれば連立与党入りというものがありました。これは我が党にとって非常に大きな判断、決断でありました」と述べた。

そのうえで、「連立与党に入ったということは、責任が大きくなるというだけではなくて、我が党の存在意義、日本維新の会というのはどういう政党であり、そしてどこに向かうのか、これがより一層重要になる」と強調した。

さらに、「守りに入ればそこで終わりになるんだろうなと思っています。守りに入らない、日本維新の会として前に進み続ける、この姿勢が非常に重要だ」と述べ、連立政権入り後も改革を進める姿勢を強調した。

また、具体的な政策として「定数削減は自民党だけじゃ絶対にできません」「副首都構想、統治機構改革は明治維新以来の改革になる」「社会保障の改革も我々が推進力になって進んでいく」と述べたほか、「憲法改正についても進めていきたい」とした。

そして「連立合意に書かれた事項を着実に進めていくこと、そして維新の会として掲げてきた公約を実行していくことが重要だ」としたうえで、「安全地帯に逃げ込まない」と訴えた。

藤田文武共同代表も「昨年、連立政権を樹立し、日本を再起させるために一致結束していきたい」と述べた。（ABEMA NEWS）