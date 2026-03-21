NCT・中本悠太、クールに見えてめちゃくちゃ“ドジっ子” 「妖精さんに愛されて」AirPodsを十数回失くす
NCTの中本悠太、Snow Manの佐久間大介が21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。
【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太
本作にちなみ“スペシャルなスキル”を発表することになり、中本は「ものを消す天才スキル＆早起き」とフリップで回答。「クールに見られるんですけど、めちゃくちゃドジで…。妖精さんに愛されているんですけど」と苦笑い。
「買ったものをことごとく失くしてて。AirPodsとかも十数回失くしていて」と明かすと、佐久間も「そんな消えるの？」と驚き。中本は「妖精さんの仕業にしている」とお茶目に笑った。佐久間は「ドジっ子属性。恋愛ゲームだったら爆モテですよ！」とフォローしていた。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太
本作にちなみ“スペシャルなスキル”を発表することになり、中本は「ものを消す天才スキル＆早起き」とフリップで回答。「クールに見られるんですけど、めちゃくちゃドジで…。妖精さんに愛されているんですけど」と苦笑い。
「買ったものをことごとく失くしてて。AirPodsとかも十数回失くしていて」と明かすと、佐久間も「そんな消えるの？」と驚き。中本は「妖精さんの仕業にしている」とお茶目に笑った。佐久間は「ドジっ子属性。恋愛ゲームだったら爆モテですよ！」とフォローしていた。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。