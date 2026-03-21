お笑い芸人ほんこん（62）が21日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相の、日米首脳会談での発言について私見を述べた。

高市首相は、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」と発言。一方のトランプ大統領は「素晴らしい選挙で記録的な圧勝をおさめた特別な人物がここにいる。非常に人気があり、力強く、素晴らしい人物」と高市首相をたたえていた。

こういったやりとりに批判の声もある中、ほんこんは「世間の皆さんはね、高市さんに『はっきりものを言えよ』って（言う）。でも1億数千万人の国民を預かっているんですよ。日米同盟を破棄したらどないなるねんってこともあるし…」と切り出した。

高市首相の発言について「高市さん、すごいなって思うのは、『世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけ』って言うたじゃないですか。これってね、みんな『守るのはトランプや』とか言うてるふうに解釈してる政治家の方もいてるけど、『もたらせる』っていうのは、あなた次第ですよ、と。『あなたが戦争を止めるって言うことで、世界が平和になるで』、っていう注意喚起かなって思うんですよ」と話していた。