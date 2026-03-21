漫才コンビ「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が21日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。高市早苗首相の日米首脳会談での発言について言及した。

ともこは、今回の会談での高市首相について「自分の意見をしっかり持っている人なのかなっていう印象に、またなりました」と話した。

高市首相は、報道陣の前で「世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思っています」と発言。これに、日本国内では一部で「しらじらしい追従」と批判する意見も出るなど、賛否が分かれている。

ともこは「でも、しらじらしくてもいいじゃないですか。（トランプ大統領は）何をしでかすか分かれへん人やから。その人にうまく言うには、ちょっとぐらいしらじらしくても、周りに『しらじらしかったね』って言われても、『うまくやったでしょ』でいいじゃないですか、っていうのもあります」と述べた。

お笑い芸人ほんこん（62）は「でもこれって、トランプ大統領の拳をうまいこと下げさそうとしてる（発言だと思う）。振り上げた拳をどうやって日本が下げさせるかっていうので、すごい妙（すぐれている、巧み）やと思うけどね」と語っていた。