長崎市川口町にある『スーパースポーツゼビオプラっとモール長崎店』。

様々なスポーツ用品や、アウトドアグッズ、カジュアルウェアなど幅広いアイテムが約8万点揃っています。

（スーパースポーツゼビオプラっとモール長崎店 田中 祥太さん）

「昨今のアウトドアブームが続いいて、春の行楽に向けたアイテムが多数そろっている」

『スーパースポーツゼビオ プラっとモール長崎店』、春の行楽を快適にする人気アウトドアグッズ、まずは第5位。

【第5位】 LOGOS 倍速凍結 氷点下パック (M)1,265円(税込) (L)1,595円(税込) (コンパクト2パック)1,375円(各税込)

これから暑くなる時期に大活躍する保冷剤です。

素早く凍って、冷たさが長持ち。

用途に応じてサイズも選べます。

防災グッズとしても重宝するアイテムです。

【第4位】ROGER EGGER UL エイガーライトJKT 10,989円(税込)

夜桜見物など、すこし肌寒い時に活躍する薄手のジャケットが第4位です。

（田中 祥太さん）

「こちらの商品は非常に軽量で、伸縮性にも富んでいて、持ち運びも大変便利になっている」

防水・はっ水機能も備えているので、本格的なアウトドアにも使えるアイテムです。

【第3位】COOLFeelingシリーズ UV＆クール つば広メッシュ帽子など 1,078円(税込)～

第3位は、日焼け予防に欠かせないつばの広い帽子です。

どのタイプも、UVカット率が95％を超え、春の強い紫外線から肌を守ってくれます。

折り畳みができ、コンパクトになるので持ち運びに困りません。

日差しを気にせずお出かけを楽しむことができそうですね。

【第2位】STANLEY パイント 0.47L フロストグロス 3,740円(税込)

おしゃれなタンブラーが第2位です。

おいしいドリンクを外でも味わえます。

（田中 祥太さん）

「スタンレーの商品は、断熱性に優れた素材が使われていて、外で使っても長い時間、同じ温度をキープすることができて、アウトドアに最適」

カラーも豊富で、プレゼントとしても人気の一品です。

【第1位】 BUNDOKレジャーアイテムシリーズ7点セット 17,963円(税込)

（田中 祥太さん）

「お花見におススメ商品の1位は、レジャーアイテム7点セットです」

アウトドアシーンで大活躍するレジャーセットです。

（田中 祥太さん）

「行楽で活躍するサンシェードが1張り、椅子が2脚、ミニテーブルが1つ、飲み物を冷やしておけるソフトクーラーバッグが1つ、温かいレジャーシートが1枚、これらを持ち運べるキャリーの7点のセット。こちらの7点セットがあれば、お花見で楽しい時間を過ごせる」

このほかにも、春の行楽シーズンに活躍するアウトドアアイテムがたくさん揃っています。

お気に入りのアイテムを探して、お花見など、お出かけを快適に楽しみましょう。