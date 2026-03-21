＜中間速報＞佐久間朱莉ら首位に3人 パク・ヒョンギョンは苦しい前半戦
＜Vポイント×SMBCレディス 2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第2ラウンドが進行中。最終組がハーフターンし、全組が前半の競技を終えた。
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首位と1打差の最終組でプレーする佐久間朱莉は、スコアを2つ落としたものの、笠りつ子、青木香奈子と並び、トータル2アンダーで首位に立っている。単独首位から出た“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）もスコアを4つ落とし、トータル1アンダーの4位タイ。首位とは1打差で、高橋彩華も同順位に並んでいる。トータルイーブンパーの6位タイには、鈴木愛、金田久美子、SMBCと契約する吉田鈴らが名を連ねている。先週の台湾大会を制した菅楓華はトータル2オーバーの16位タイ、小祝さくらはトータル5オーバーの38位タイで、それぞれ後半戦をプレーしている。賞金総額1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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