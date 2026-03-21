桂川有人が13位に浮上 金子駆大も順位を上げ日本勢2人が決勝へ
＜海南クラシック 2日目◇20日◇ミッションヒルズリゾート海口（中国）◇ブラックストーンC＝6984ヤード・パー72、ビンテージC＝6704ヤード・パー72＞DPワールド（欧州）ツアーは第1ラウンドを終えた。日本勢は4人が出場し、桂川有人が「68」をマーク。20位からトータル7アンダーの13位タイに順位を上げた。
【写真】前夜祭で漆黒ドレスを着こなす小祝さくら
昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大も「69」とスコアを伸ばし、38位からトータル5アンダーの28位に浮上した。一方、大西魁斗は「74」とスコアを落とし、トータルイーブンパーで予選通過はならず。中国ツアーを主戦場とする大関翔（おおぜき・かける）も、トータル10オーバーで予選落ちとなった。首位はジョーダン・ガンバーグ（米国）。「66」をマークし、トータル14アンダーでトップをキープ。2打差の2位にはホルヘ・カンピージョ（スペイン）が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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