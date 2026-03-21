バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、20日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（午後6時50分）に出演。父が仕掛けたブームを明かした。

元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が還暦を迎えたことにちなみ、今年60周年を迎えるものの中に、1つだけまじっていそうでないものを当てるクイズを行った。

66年6月に熱狂的に迎えられたザ・ビートルズの初来日について、長嶋は「これ、ちさ子ちゃん、ビートルズ。お父さんが呼んだ…」というと、高嶋は恥ずかしそうに「飛ばそうと思ったけど…」。そして「うちに（ザ・ビートルズの）生写真があります」と明かした。

レコード会社のディレクターとしてザ・ビートルズを担当していた、高嶋の父弘之氏が来日の仕掛け人。高嶋は「日本でまだそんなに有名じゃなかったから、有名にするためのプロモーションをして」と父の取り組みを話した。

「レコード会社の自分の部下たち全員をマッシュルームカットにさせて、銀座を歩かせて。知り合いの新聞記者にそれを撮らせて。『ビートルズ旋風巻き起こる』っていう、うその記事とか」と笑いながら言った。「（プロモーションを）仕掛けてから、何年かで（人気が出て日本に）来たんじゃない」と来日時の熱狂の舞台裏を話した。