タレントの王林さん（27）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈コーデを披露した。

美スタイル際立つコーデ連発

王林さんは、「#おうりんのぬの」のハッシュタグとともに、青いカーディガンのミニ丈コーデやオフショル姿、ミニ丈アウターと黒いブーツを合わせたスタイルなど、多数のコーデを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、青いカーディガンと黒いストッキングを合わせたミニ丈コーデを披露。椅子に座って凛とした表情をみせていた。3枚目では、デコルテがみえるオフショルアイテムを着用。カメラに向かって振り向き、ウィンクをしていた。

4枚目では、シアー感のある黒い長袖トップスとグレーのセットアップを着用。両手を体の前で揃えて、微笑んでいた。9枚目では、ミニ丈のベージュのアウターを着用。足元に黒いブーツを合わせて、両手を腰に置いてポーズをとり、抜群のスタイルを披露していた。

この投稿には、「最高すぎる」「どれもめっちゃ素敵ですね〜」「スタイル抜群」「カッコいい！」「綺麗すぎる」「めちゃくちゃ可愛いですね」といったコメントが寄せられていた。