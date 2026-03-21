もう残念じゃない！酸っぱいイチゴのおいしい食べ方

食べてみて酸っぱかったイチゴはジャム以外にも活用方法はたくさんあります！簡単に作れる酸っぱいイチゴ活用レシピをご紹介します。

▼定番のイチゴミルク

イチゴが酸っぱい時はやっぱりコレ。練乳と牛乳につぶしたイチゴの酸味がアクセントになり、ゴクゴク飲めちゃうおいしさです。



▼酸味を活かしてマリネに！

酸っぱさを消すのではなくあえて活かせば、残念なイチゴがおしゃれなマリネに大変身！レモンとイチゴの相性も抜群です。



▼つぶして混ぜるだけでムースに

イチゴの手作りお菓子と思うとハードルが高いですが、ムースなら材料をつぶして固めるだけで簡単に作れちゃいます！ピンクの色合いも春らしくて可愛らしいですね。



▼朝ごはんに食べたい！イチゴチーズトースト

イチゴをつぶしてクリームチーズと混ぜるだけでいつものトーストがおしゃれに大変身！メープルシロップで甘さが加わり、酸っぱいイチゴもおいしく食べられます。



▼簡単！イチゴシロップ

氷砂糖に漬けるだけで手作りシロップが完成！炭酸や牛乳と混ぜるだけで見た目も華やかなドリンクが完成します。おやつの時間が格上げしそうですね。







イチゴが酸っぱくてもアレンジ方法を知っていれば大丈夫。イチゴの活用レシピ、ぜひ作ってみてくださいね。

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