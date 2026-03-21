好きな先輩からもらった中川安奈の“ゴツナイキ”のパーカー→現在の価値に共演者驚き「待って！ウソ」
BSテレ東で20日、『古着で呑む シーズン4』が放送され、中川安奈が好きな先輩からもらったという“ゴツナイキ”のパーカーの現在の価値に驚きの声が上がった。
【写真】“ゴツナイキ”パーカーが驚きの値段に！肩出しで艶感を見せたほんのり酔いの中川安奈
番組では、河合郁人や中川らが古着を持ち寄って酒を飲みながら語り合った。中川が持ち寄ったのは、ロゴの文字がゴツゴツした“ゴツナイキ”のスウェットパーカーだった。
「その時に気になっていた男性の先輩がサイズが合わないからゆずってくれた」と明かした。「好きな先輩だからうれしくなってきちゃって愛着がわいてくる」と話した。
この古着に同席した専門家も目を見張った。河合が今買うとなればどれくらいになるのかと聞くと「15万円くらいになる」と返答が。これには中川は「待って！ウソ」と驚きの声を上げていた。
【写真】“ゴツナイキ”パーカーが驚きの値段に！肩出しで艶感を見せたほんのり酔いの中川安奈
番組では、河合郁人や中川らが古着を持ち寄って酒を飲みながら語り合った。中川が持ち寄ったのは、ロゴの文字がゴツゴツした“ゴツナイキ”のスウェットパーカーだった。
「その時に気になっていた男性の先輩がサイズが合わないからゆずってくれた」と明かした。「好きな先輩だからうれしくなってきちゃって愛着がわいてくる」と話した。
この古着に同席した専門家も目を見張った。河合が今買うとなればどれくらいになるのかと聞くと「15万円くらいになる」と返答が。これには中川は「待って！ウソ」と驚きの声を上げていた。