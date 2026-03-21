佐久間大介＆中本悠太、“殺し屋”ならぬ“こぼし屋”と告白 おちゃめな一面を明かす
Snow Manの佐久間大介、NCTの中本悠太が、21日、都内で行われた映画『スペシャルズ』公開御礼舞台あいさつに登壇した。本作では“殺し屋”だが、実際は“こぼし屋”であることを明かした。
【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太
本作にちなみ“スペシャルなスキル”を発表することになり、佐久間は「こぼし屋」とフリップで回答。「役では殺し屋ですけど、リアルはこぼし屋でして。口元が緩くて、すごく食べ物をこぼすんですよ（笑）。衣装でもやってしまう」と打ち明け、スタッフに謝罪。
中本は「かっこよく言ってるだけじゃん」とツッコむも、自身も「生粋のこぼし屋です（笑）。歯磨き粉が口元についちゃって、メイクさんに『あら、おちゃめだね』と言われる」と苦笑い。「まさか佐久間君が同じこぼし屋だとは」と笑わせていた。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
【写真】鋭い眼光で魅了！背中合わせで決めポーズを見せた佐久間大介＆中本悠太
本作にちなみ“スペシャルなスキル”を発表することになり、佐久間は「こぼし屋」とフリップで回答。「役では殺し屋ですけど、リアルはこぼし屋でして。口元が緩くて、すごく食べ物をこぼすんですよ（笑）。衣装でもやってしまう」と打ち明け、スタッフに謝罪。
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。