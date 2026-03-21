１９日の日米首脳会談では緊迫化するイラン情勢や対米投資、対中政策などを巡り率直な意見が交わされた。

高市氏「中東だけでなく、インド太平洋の安全保障環境も大変厳しい。ドナルドが日本に深い信頼を寄せ、揺るぎない同盟にコミットメント（関与）してくれていることに感謝している」

首相は冒頭、イラン情勢への言及に続き、こう語りかけた。会談はもともと、３月末に予定されていたトランプ氏の中国訪問を前に、日米間で対中認識を擦り合わせるのが主眼だった。訪中は延期され、この日の会談もイラン情勢が主要議題となったが、「インド太平洋への米国の関与に変わりがないことを打ち出したい」（外務省幹部）との思いが日本側にはあった。両首脳は会談で、「自由で開かれたインド太平洋」（ＦＯＩＰ）の推進を確認した。

トランプ氏「（日本と中国が）少し緊張した関係にあることは知っている。習近平（シージンピン）国家主席との会談では、日本を称賛するつもりだ」

記者団から日中関係について問われ、こう答えたトランプ氏。台湾有事を巡る昨年１１月の首相の国会答弁を機に、両国関係が冷え込む現状をよく認識していることを示す発言だ。「私は近く、訪中する。現状がどうなっているかを知りたい」と高い関心を見せ、「中国との関係はうまくいっているのか？」と首相に水を向けた。

高市氏「日本はいつも、中国に対してオープン（な姿勢）だ。冷静に対応している」

首相はこう答え、中国に粘り強く対話を呼びかけていることを強調した。「米中関係も含めて、地域の安定、世界のサプライチェーン（供給網）に貢献するものであることを願っている」と付け加えたのは、米中首脳会談で安易に譲歩しないよう、クギを刺す思惑もあったとみられる。

ホワイトハウスは会談後のファクトシートで、「両首脳は台湾海峡の平和と安定が地域の安全保障と世界の繁栄に不可欠な要素であるとの認識で一致した」とし、「武力や威圧を含む一方的な現状変更の試みに反対する」と明記した。