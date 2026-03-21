LUNA SEAのINORANが、Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗との親密な2ショットを自身のInstagramで公開した。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「重ねた時間は、宝物。またすぐ音カサネマショ」

東京・原宿にある、楽器メーカー・フェンダーのフラッグシップストア「Fender FLAGSHIP TOKYO」のロゴを背負い、にこやかに写真に収まったふたり。

「Hello, Mrs. GREEN APPLE!!!!

重ねた時間は、宝物

またすぐ音カサネマショ」

のコメントから、ふたりが何がしかのコラボを行ったことが伝わってくる。

2大人気バンドのギタリストによるレアな2ショットに、コメント欄は「まさかの2ショット」「えー！ このおふたりの繋がり、うれしすぎます」「ヤバい！ 大好きなふたりが一緒にいる！」「うわ、うわー！！ すごいコラボだー！」「わぁ！！嬉しい！！！ なんて素敵なコラボ！ びっくり！！」「INORANさんとひろぱのツーショットがみられるなんて」「推しと推しが並んでる♡ 幸せだ」と大騒ぎ。

さらに、INORANの「重ねた時間は、宝物。またすぐ音カサネマショ」のコメントに反応して「何したんだろう？？」「内容が気になります！！」「いつか公開していただけるのでしょうか？」と今後の展開が待ちきれない声も多数。続報に注目だ。