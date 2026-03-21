◇米女子ゴルフツアー ファウンダーズ・カップ第2日（2026年3月20日 カリフォルニア州 シャロンハイツ・クラブ＝6542ヤード、パー72）

60位で出た山下美夢有（24＝花王）が67と伸ばし、通算5アンダーで日本勢最高の10位に浮上した。トップとは6打差。

原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）が71で回り4アンダーで17位。

66の岩井明愛（23＝Honda）、69の古江彩佳（25＝富士通）、71の竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）、72の西村優菜（25＝スターツ）は2アンダーで31位となった。

71の馬場咲希（20＝サントリー）、74の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は1アンダーで43位。71の岩井千怜（24＝Honda）と76の西郷真央（24＝島津製作所）はイーブンパーの56位で決勝ラウンドに進んだ。

渋野日向子（27＝サントリー）、吉田優利（25＝エプソン）、勝みなみ（27＝明治安田）、笹生優花（24＝アース製薬）は2オーバー、桜井心那（22＝王子ホールディングス）は6オーバーで予選落ちした。

キム・ヒョージュ（30＝韓国）が70で回り、11アンダーでトップを守った。