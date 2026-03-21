Snow Man佐久間大介（33）が21日、東京・TOHOシネマズ新宿で、主演映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の公開御礼舞台あいさつに、NCTの中本悠太（30）と出席した。

公開3周目での舞台あいさつに、佐久間は「作品の良さが伝わって本当にうれしい。もっともっと盛り上げていきたい」と話した。

この日舞台あいさつを行った劇場で、公開後に中本、内田監督と3人で作品を鑑賞したとし、佐久間は「映画館で見たいねって言って、3人で完全プライベートで行かせていただきました。（他の観客に）バレなかったよね」と話した。

さらに佐久間は「悠太君が歌舞伎町を歩いたのが初めてらしくて。歌舞伎町を3人で歩いてたんですけど、悠太君が『すっげー、すっげー。ここが歌舞伎町か』って。異世界転生したみたいだった」と笑った。

NCTの活動拠点である韓国では、佐久間、中本が2日間で18回の舞台あいさつを行った。中本は「日本での舞台あいさつだと佐久間君が引っ張ってくれる。韓国では僕が引っ張んないという気持ちでやらせていただいた。本当たくさんの方が来てくださって良かった」と話した。

プロの殺し屋が、任務遂行のためにダンス大会で優勝を狙う物語で、小沢仁志、椎名桔平らベテラン俳優も見どころ。佐久間は「Kis−My−Ft2の宮田（俊哉）君が見てくれた時、最前列にかっこいいスーツのおじさんが並んでたらしい」と、幅広い世代に広がっていることを喜んだ。