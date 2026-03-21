陸上のスプリング・トライアル・イン・ワセダが２１日、埼玉・所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子３０００メートルで、４月に早大に入学する鳥取城北高３年の本田桜二郎が７分５５秒７７の日本高校歴代３位の好タイムでトップを取った。佐藤圭汰（京都・洛南高、現駒大４年）が２０２１年１１月にマークした７分５０秒８１の日本高校記録には約５秒及ばなかったが、持ち味の腰高でスピード感あふれる走りを見せた。本田は１４日に福岡市で行われた１マイルロードレースで４分０秒１６の日本記録をマークしたばかり。絶好調で、いよいよ早大の一員となる。

昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田はそろって早大に入学する。１９９０年、日本人高校生初の５０００メートル１３分台ランナーの武井隆次、３０００メートル障害日本高校記録保持者（当時）の櫛部静二（現城西大監督）、全国高校総体１５００メートル５位の花田勝彦（現早大監督）が早大に入学。１年目から主要区間を担い「早大三羽がらす」と呼ばれた。それから３６年。増子、新妻、本田は「令和の早大三羽がらす」として期待される。

この日、新妻は３０００メートルで日本高校歴代１０位の８分２秒５７、増子は１５００メートルで３分４５秒７２と好走した。

早大は今年１月の第１０２回箱根駅伝で２年連続の４位。来年の第１０３回箱根駅伝では、３月１日の東京マラソンで日本学生歴代４位の２時間７分３４秒で走破した工藤慎作（新４年）、新主将で箱根駅伝９区２位の小平敦之（新４年）、箱根駅伝４区区間賞の鈴木琉胤（るい、新２年）に加え「令和の早大三羽がらす」を中心に、１６年ぶりの箱根路制覇を目指す。