ＷＢＣに出場していたオリックスのアンドレス・マチャド投手が２１日、阪神戦（京セラドーム大阪）に臨むチームに合流した。ベネズエラ代表として６試合に登板し、６回１／３を２失点、２ホールドで同国初の世界一に貢献した右腕。「長い間、優勝がなかなかつかめなかったので、ついに優勝することができて非常にうれしく思っています。本当にあの瞬間というのは、考えられないくらいうれしかったです」と屈託のない笑みを浮かべた。

日本との準々決勝（ローンデポパーク）でも８―５の８回に６番手で登板し、１回無失点でホールドを記録。２３年大会王者を倒して世界一への弾みをつけたが「非常に日本というチームが強いというのは大会前から認識にあった。試合には勝ったけど、日本が強いというのは変わらないと思うので、そこについてはすごく尊敬、尊重の気持ちを持っています」と謙虚な姿勢は崩さなかった。

オリックス合流後は、１７年大会に出場した平野兼任コーチらチームメートから「おめでとう」と声を掛けられた。「ベネズエラというチームに対して１００％の力で貢献できた。ただ、日本シリーズ進出に向けてオリックスの仕事がまだたくさん残っている。オリックスでも優勝したい気持ちが強いし、何よりもファンの方がいてのチーム。皆さんに『愛しているよ』という思いを伝えたい」。２２日にはブルペン入りを予定。大舞台を経てさらにたくましくなった守護神が、岸田オリックスにも歓喜をもたらす。