歌手の和田アキ子（75）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自身が「芸能界のご意見番」として紹介されることに不満をもらす場面があった。

今月29日には40年間MCを務めたTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）が最終回を迎え、その日の夜には日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）への出演も決定している。

番組終盤、「日テレも29日にオンエアする時に“ご意見番”って紹介があったんですよ」と和田。「“ご意見番”ってどういう意味？ほんまのことなんか言うわけないじゃん、っていう」と口を尖らせた。

「私、いつも言うじゃん、“辞めたら本当に名前出して言うよ”って、全部。ほんで裁判行く、出る、絶対。言うことを言うから」とキッパリ。

取材に対しても「私は持ちつ持たれつじゃないけど、何かあるときにだけ新聞社の方とか（呼んで）、宣伝して、自分の時は隠してほしい、みたいな。それは違うと思うから」と主張。「自分の宣伝の時に、その時の話題の人を必ず聞かれるんですよ。それに対して答えていたことが直球に近いカーブを投げていたから、それに対して面白がって（ご意見番って）言っていたかもわからないけど、その人がどうのこうのとは1回も言ったことないんです」と力を込めた。

芸能人の発表も「今もう勝手に。勝手って変だけど、しれっとネットで載っけて」と指摘。アシスタントの垣花正アナウンサーが「記者会見みたいなことも減りましたしね」と応じると、和田は「“お相手は一般の方なので温かく見守ってください”って。今はそういうコーナーないもんね。でも時代と思ったらしょうがないね。そういう時代やから」と話した。