YTS山形テレビアナウンサー森山萌花が21日までにインスタグラムを更新。同局を退職することを報告した。

森山アナは「3月をもって山形テレビを卒業することになりました。2年間、本当にありがとうございました」と発表した。

続けて「取材や中継では沢山の方にお世話になり、35市町村どこへ行っても温かく迎えてくださる皆さんに何度も助けて頂きました。また遠く離れた所から応援メッセージやコメントをくださる方にも、元気と勇気をもらいました」とし、スタジオでの写真を投稿した。

そして「人と人との距離が近く、美しい自然に囲まれ、何を食べても美味しい山形がずっと大好きです。山形で過ごし2年間の思い出は、すべて大切な宝物です」と回顧。「春からは新しい環境で、アナウンサーとして挑戦を続ける予定です。応援してくださる皆さんに良い報告が出来るよう、新天地でも全力で頑張ります。改めて、2年間本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「萌花ちゃん卒業するの！？ 寂しい」「新天地でのご活躍お祈り申し上げます」「YTSを卒業しても山形に遊びに来てくださいね」とコメントが寄せられている。

森山アナは埼玉県出身、6月19日生まれ。24年に同局に入社した。趣味はピアノ、水泳、スポーツ観戦等。