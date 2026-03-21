家族4人“東京-新大阪”の新幹線代は「往復8万円」と油断してたら、繁忙期料金「12万円」で仰天！ これなら車移動のほうが安上がりですか？ 交通費を比較

通常期と繁忙期でいくら変わる？ 東京～新大阪の料金を試算

東京～新大阪間を東海道新幹線「のぞみ」の普通車指定席で移動する場合、通常期の大人片道料金は約1万4700円前後（運賃＋特急料金）です。往復すると約2万9400円となります。家族4人（大人2人・子ども2人）で計算すると、子ども料金が大人の半額程度のため、往復でおよそ8万円台後半になる計算です。

なお、繁忙期には指定席特急料金が通常期より200～400円高くなる場合があります。さらに問題になりやすいのが、割引商品の有無です。

例えば、早期予約割引などが使えない場合、通常料金で購入する必要があります。また、普通車指定席が満席でグリーン車しか空いていない場合、東京～新大阪のグリーン車は片道約2万円前後となるため、家族4人の往復では12万円前後になるケースもあります。条件によっては、想定より数万円高くなることもあります。



家族旅行では交通費が最大の支出に

家族旅行では、交通費の負担が大きくなるケースがあります。例えば、東京～新大阪間を新幹線で家族4人が往復すると、通常料金で8万円前後、条件によっては10万円以上になる可能性があります。

一方、自家用車の場合、高速道路料金は東京～大阪間（東京ICから大阪府の吹田ICまで）で片道約7600円前後（ETC普通車）、往復では1万5200円程度になります。

ガソリン代を1リットル170円、燃費は1リットルあたり15キロメートル、走行距離約500キロメートルと仮定すると、往復で1万1000円前後です。高速代とガソリン代を合わせても2万6000円程度となり、新幹線より安くなるケースもあります。

ただし、車の場合は長距離運転の負担や渋滞の可能性、駐車場料金なども考慮する必要があります。単純な金額だけでなく、移動時間や安全性なども含めて判断することが重要です。



交通費を抑えるために検討したい3つのポイント

新幹線の交通費を抑えたい場合は、いくつかの工夫があります。

まずは、早めの予約です。早期割引や期間限定の割引きっぷが利用できれば、通常料金より安くなる場合があります。

次に、出発時間を調整する方法です。繁忙期でも時間帯によっては座席に余裕があり、普通車指定席を確保できることがあります。グリーン車しか残っていない状況を避けるためにも、複数の時間帯を比較してみるとよいでしょう。

さらに、家族旅行の場合は交通手段を比較することも大切です。移動時間を優先するなら新幹線、費用を抑えたいなら車というように、目的に合わせて選択することで家計への負担を抑えることができます。



交通費は事前確認が節約のポイント

東京～新大阪間の新幹線料金は、通常期と繁忙期の差だけを見ると数百円程度ですが、割引の有無や座席の種類によっては家族4人で数万円の差になることがあります。

旅行費用を考える際は、単純な片道料金だけでなく、往復の合計額や座席条件を確認することが重要です。早めに予約する、複数の交通手段を比較するなどの工夫をすることで、同じ旅行でも家計への負担を抑えられる可能性があります。家族旅行を計画する際は、交通費の仕組みを理解したうえで検討してみるとよいでしょう。

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級