テレ朝・三谷紬アナ「体の半分以上が脚に見える激盛れ衣装」スラリ美脚ショットが話題「シルエット最強」「アニメに出てきそう」
【モデルプレス＝2026/03/21】テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが3月19日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが映える衣装を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】テレ朝31歳美人アナ「体の半分以上が脚に見える」シルエット最強デニムパンツ姿
三谷は、「体の半分以上が脚に見える！激盛れ衣装、ありがたや」となどとつづり、テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週水曜深夜1時56分〜）に出演した際の写真を複数枚投稿。紺色のデニム生地のセットアップでブラウン色のベルトがポイントとなっており、体の半分以上が脚に見えるという美しいシルエットの衣装姿を披露した。デニム生地のストレートパンツからは美しい脚のラインがスラリと伸びている。
この投稿にファンから「アニメに出てきそう」「脚長すぎ」「シルエット最強」「モデルみたい」「カジュアルなのも似合う」「スタイル抜群で羨ましい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】テレ朝31歳美人アナ「体の半分以上が脚に見える」シルエット最強デニムパンツ姿
◆三谷紬アナ、美脚輝く激盛れショット披露
三谷は、「体の半分以上が脚に見える！激盛れ衣装、ありがたや」となどとつづり、テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（毎週水曜深夜1時56分〜）に出演した際の写真を複数枚投稿。紺色のデニム生地のセットアップでブラウン色のベルトがポイントとなっており、体の半分以上が脚に見えるという美しいシルエットの衣装姿を披露した。デニム生地のストレートパンツからは美しい脚のラインがスラリと伸びている。
◆三谷紬アナの投稿に反響
この投稿にファンから「アニメに出てきそう」「脚長すぎ」「シルエット最強」「モデルみたい」「カジュアルなのも似合う」「スタイル抜群で羨ましい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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