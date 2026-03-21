元AKB48でユーチューバーの鈴木優香（25）が21日、都内で2026年度カレンダー発売記念イベントを行った。

自身初のカレンダー。グラビア撮影も約半年ぶりだったといい「想像よりも奇麗に撮ってもらった。大満足な1冊を作っていただき感謝です」と笑みを浮かべた。

当初は沖縄での撮影を予定していたが、撮影の3日前にインフルエンザに感染してしまい延期に。撮影地を都内に変更し「急きょリスケしてもらって撮った。準備期間も短かったんですけど、周りのスタイリストさんやヘアメイクさん、みんな一生懸命動いてくれて、素晴らしいものに仕上げることができた」と感謝した。沖縄では22年以来グラビアを撮影できていないという。「またいつか、何かでリベンジできたらいいな」と願った。

現在は旅系のユーチューバーとしても活躍中で、チャンネル登録者数は58万人を超える。「次の目標が登録者数75万人。27年3月までにいけたら」とし「YouTubeで旅系の動画を多く投稿しているので、旅番組のロケとかに行ってみたい。テレビでの夢もかなえられたら」と意気込み。現在考案している企画について聞かれると、「車をもう1台買いたい」と明かしていた。