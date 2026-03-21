なにわ男子の大橋和也さん（28）とKing & Princeの永瀬廉さん（27）が、21日よる7時から放送の日本テレビ系バラエティー番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！3時間スペシャル』に出演。人気企画に挑戦します。

大橋さんが挑戦したのは、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売り上げ1位を回答権3回以内に当て、『道の駅スゴロク』を使って、出た目の数に従い次の道の駅へ進む『日本全国道の駅伝』。第8走者として参加した大橋さんは、第4走者を務めた同じ事務所の同期・Aぇ! groupの末澤誠也さん（31）を引き合いに出して、「末澤よりは進みたい」と意欲を燃やします。

今回、大橋さんが訪れるのは、北海道の新千歳空港からほど近い安平町にある『あびらD51（デゴイチ）ステーション』。店内に入った瞬間、その広さに「これはヤバいわ」とがく然とした大橋さん。創業120年を超えるお店の豆腐、名産の豚を使ったグルメ、ご当地ソフトクリームなど数々の名物に「北海道は悩ます天才かも」「無理と思う」と困惑します。

そして、この道の駅最大の特徴“D51”が大橋さんにとって大きな別れ道に。D51 大好きな男の子との温かい触れ合いで、D51 商品に目を付ける大橋さんに大ピンチが訪れます。

■永瀬廉が『ネタ掘れワンワンの旅』に2度目の挑戦

そして、有名人がネタを探す能力を持つ“超能力犬”と共にロケをする『ネタ掘れワンワンの旅』には、永瀬さんが2度目の参加。河津桜まつりでにぎわう静岡県河津町で、超能力犬・アドラーブルくん（通称：アドくん）と共にネタ探しへ向かいます。

永瀬さんは、アドくんに美しい海岸に誘われると、散歩中の“人なれしていない”という柴犬に遭遇。しかし、永瀬さんが優しくタッチすると「イケメンはいいの！？」と飼い主さんもビックリの反応が。さらに、ウオーキング中の町会議員の男性には、河津桜の由来を教えてもらいます。

また、宿泊施設の源泉かけ流し温泉には「すごい！予想以上！ここやばい」と感動する永瀬さん。干物屋さんでは、絶品の極上大トロアジの干物を気に入った永瀬さんが、料理ができないにもかかわらず、同じ事務所の料理上手な“仲のいい親友”頼りに干物を購入するなど、アドくんオススメのスポットをとことん満喫します。