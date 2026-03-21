◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

世界女子カーリング選手権2026は20日、予選リーグ全日程を終えて、決勝トーナメントへ進む6チームが決まりました。

予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)は前日の19日までに6位以内が確定。この日は午後2時からアメリカを8−1で下し、午後7時からカナダと勝った方が単独2位となる一戦に挑みます。開催国カナダは高いショット成功率をみせる中、日本は第5エンドには2連続ダブルテークアウトをみせるなど、1点差の接戦。後半互いに点を取り合う展開となり、日本も食らいつきましたが、5−6で惜敗。日本は予選リーグ通算9勝3敗で3位通過が決まりました。

この日、予選リーグの日程が終わり、決勝トーナメントに進む6チームが決定。首位通過のスイスは、初戦で日本に黒星を喫して以降、怒とうの11連勝フィニッシュ。最終戦で日本を破った2位カナダとともに、4強入りが決まっています。

4位のスウェーデン、5位の韓国はともに8勝4敗で、両者がプレーオフでも激突。6位のトルコはイタリアとの予選最終戦を勝利し、最後の6枠目に決定。日本は21日、予選リーグでも敗れているトルコと準決勝をかけた大一番に挑みます。

【20日結果】

＜午前9時00分＞

スイス 6−4 イタリア

アメリカ 9−4 デンマーク

韓国 6−4 中国

トルコ 7−5 オーストラリア

＜午後2時00分＞

日本 8−1 アメリカ

カナダ 11−2 オーストラリア

ノルウェー 8−6 スコットランド

スイス 7−3 スウェーデン

＜午後7時00分＞

韓国 7−4 デンマーク

トルコ 10−7 イタリア

カナダ 6−5 日本

中国 5−3 ノルウェー

【決勝トーナメント日程】

＜21日＞

▽プレーオフ

スウェーデン vs 韓国

日本 vs トルコ

▽準決勝

スイス vs スウェーデンor韓国の勝者

カナダ vs 日本orトルコの勝者

＜22日＞

3位決定戦、決勝

【日本の日程結果】

＜予選リーグ＞

14日 第1戦 ○ 6−3 スイス

15日 第2戦 ○ 9−5 韓国

15日 第3戦 ○ 10−9 ノルウェー

16日 第4戦 ● 4−9 トルコ

17日 第5戦 ○ 7−2 オーストラリア

17日 第6戦 ● 3−4 スコットランド

18日 第7戦 ○ 8−6 イタリア

18日 第8戦 ○ 8−2 スウェーデン

19日 第9戦 ○ 8−3 デンマーク

19日 第10戦 ○ 8−7 中国

20日 第11戦 ○ 8−1 アメリカ

20日 第12戦 ● 5−6 カナダ

＜決勝トーナメント＞21日 プレーオフ vs トルコ