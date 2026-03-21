【カーリング】日本代表ロコ・ソラーレは3位で決勝トーナメントへ 初戦で日本に黒星のスイスが11連勝で首位通過〈世界選手権〉
◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)
世界女子カーリング選手権2026は20日、予選リーグ全日程を終えて、決勝トーナメントへ進む6チームが決まりました。
予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。
カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)は前日の19日までに6位以内が確定。この日は午後2時からアメリカを8−1で下し、午後7時からカナダと勝った方が単独2位となる一戦に挑みます。開催国カナダは高いショット成功率をみせる中、日本は第5エンドには2連続ダブルテークアウトをみせるなど、1点差の接戦。後半互いに点を取り合う展開となり、日本も食らいつきましたが、5−6で惜敗。日本は予選リーグ通算9勝3敗で3位通過が決まりました。
この日、予選リーグの日程が終わり、決勝トーナメントに進む6チームが決定。首位通過のスイスは、初戦で日本に黒星を喫して以降、怒とうの11連勝フィニッシュ。最終戦で日本を破った2位カナダとともに、4強入りが決まっています。
4位のスウェーデン、5位の韓国はともに8勝4敗で、両者がプレーオフでも激突。6位のトルコはイタリアとの予選最終戦を勝利し、最後の6枠目に決定。日本は21日、予選リーグでも敗れているトルコと準決勝をかけた大一番に挑みます。
【20日結果】
＜午前9時00分＞
スイス 6−4 イタリア
アメリカ 9−4 デンマーク
韓国 6−4 中国
トルコ 7−5 オーストラリア
＜午後2時00分＞
日本 8−1 アメリカ
カナダ 11−2 オーストラリア
ノルウェー 8−6 スコットランド
スイス 7−3 スウェーデン
＜午後7時00分＞
韓国 7−4 デンマーク
トルコ 10−7 イタリア
カナダ 6−5 日本
中国 5−3 ノルウェー
【決勝トーナメント日程】
＜21日＞
▽プレーオフ
スウェーデン vs 韓国
日本 vs トルコ
▽準決勝
スイス vs スウェーデンor韓国の勝者
カナダ vs 日本orトルコの勝者
＜22日＞
3位決定戦、決勝
【日本の日程結果】
＜予選リーグ＞
14日 第1戦 ○ 6−3 スイス
15日 第2戦 ○ 9−5 韓国
15日 第3戦 ○ 10−9 ノルウェー
16日 第4戦 ● 4−9 トルコ
17日 第5戦 ○ 7−2 オーストラリア
17日 第6戦 ● 3−4 スコットランド
18日 第7戦 ○ 8−6 イタリア
18日 第8戦 ○ 8−2 スウェーデン
19日 第9戦 ○ 8−3 デンマーク
19日 第10戦 ○ 8−7 中国
20日 第11戦 ○ 8−1 アメリカ
20日 第12戦 ● 5−6 カナダ
21日 プレーオフ vs トルコ