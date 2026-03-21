◇オープン戦 ドジャース4―3パドレス（2026年3月20日 アリゾナ州グレンデール）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に「1番・DH」で出場。侍ジャパンの一員として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）終了後、打者として初めてのオープン戦出場は3打席に立ち、3打数無安打2三振だった。

試合開始時点で華氏104度（摂氏40度）と灼熱の環境で打席へ。マウンド上にはかつての“天敵”の姿があった。パドレスの先発は左腕のマルコ・ゴンザレス。第1打席は外角高めカットボールを捉えられず、三飛に倒れた。2度目の対戦は1―0の2回2死二、三塁と絶好の得点機。1ボールから3球ファウルで追い込まれると、最後は外角低めカットボールにバットが空を切り、空振り三振に倒れた。

ゴンザレスは18年から23年の6年間、マリナーズに所属。4度の2桁勝利を記録するなど、先発の柱として活躍した。同じ6年間、ア・リーグ西地区のエンゼルスに所属していた大谷は同地区のゴンザレスとメジャー投手では4番目に多い31打席で対戦。通算25打数5安打の打率.200、1本塁打、2打点と分の悪い相手だった。

ゴンザレスは24年にパイレーツ、25年は無所属の状態を経て、今年1月にパドレスとマイナー契約を結んだ。開幕ロースターに残ることが条件ではあるが、大谷にとっては同地区に“天敵”とも言える存在が所属することになる。

WBCでは4試合に出場し、13打数6安打7打点、打率.462、3本塁打の成績を記録。「オールWBCチーム」のDH部門にも選出された。投手としては18日（同19日）のジャイアンツ戦でオープン戦初登板初先発し、4回1/3を投げ1安打無失点、4奪三振と好投した。

キャンプ地での最後のオープン戦となる21日（同22日）のアスレチックス戦には出場せず、ロサンゼルスに戻り、シーズンに向けての調整を進める。投打とも開幕に向けての調整は最終段階に入っている。