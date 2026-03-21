【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄の2文字を考えてみよう！ ヒントは日本の春を象徴する花
日常生活や季節の情景に隠れた言葉のパーツを組み合わせて、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、日本の春に欠かせない花や不要なものを取り除く操作を指す言葉などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□ら
□□じょ
□□もつ
ヒント：日本の春を象徴する、淡いピンク色の花を咲かせる樹木といえば？
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▼解説
さくら（桜）
さくじょ（削除）
さくもつ（作物）
春の訪れを告げる「桜（さくら）」、デジタル作業に欠かせない「削除（さくじょ）」、そして豊かな実りを意味する「作物（さくもつ）」。自然の美しさから現代のテクノロジー、そして食の基盤まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さく」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の春に欠かせない花や不要なものを取り除く操作を指す言葉などを用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ら
□□じょ
□□もつ
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正解：さく正解は「さく」でした。
▼解説
さくら（桜）
さくじょ（削除）
さくもつ（作物）
春の訪れを告げる「桜（さくら）」、デジタル作業に欠かせない「削除（さくじょ）」、そして豊かな実りを意味する「作物（さくもつ）」。自然の美しさから現代のテクノロジー、そして食の基盤まで、全く異なるジャンルの言葉たちが「さく」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)