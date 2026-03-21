２０日未明、三重県の新名神高速道路で大型トラックが渋滞の列に追突して6人が死亡した事故で、警察は会社の家宅捜索を行い事故原因を調べています。

【写真を見る】大型トラック運転手の容疑者の女が勤務する運送会社に警察が家宅捜索 新名神高速で6人死亡の多重事故

警察や国土交通省は21日朝、事故を起こした運転手が勤務していた広島市安芸区の運送会社を訪れ、当日の勤務状況などを調べています。

この事故は20日午前2時20分ごろ、三重県亀山市の新名神高速下り線で、大型トラックが乗用車2台や大型トレーラーを巻き込む追突事故を起こしたものです。乗用車1台には大人一人が、もう1台には男女2人と子ども3人の一家5人が乗っていたとみられ、全員死亡しました。身元は今のところ分かっていません。

警察は、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の水谷水都代容疑者（54）を過失運転致死の疑いで逮捕。会社の家宅捜索を行い勤務状況に関する書類などを押収して、運行管理に問題がなかったのかなど詳しく調べるとともに。死者の身元確認を進めています。