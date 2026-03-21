＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】館内がどよめいた「珍手」炸裂の瞬間

体重わずか62.5キロ、現役最軽量の序二段力士が、100キロ以上重い相手を“珍手”で撃破。勝ち越しを決めた今場所、5つの白星が「全て珍手」という驚異の戦績に「すごすぎる」「奇跡の36歳」など驚きと称賛の声が相次いだ。

序二段九十八枚目・宇瑠寅（式秀）が、序ノ口十三枚目・武田（中村）と対戦。この日の体重差は100.7キロ。宇瑠寅は立ち合いで変化するも、これに反応した武田に土俵中央から土俵際まで吹き飛ばされる苦しい展開を迎えた。

しかし、土俵際で一瞬のスキを突いた宇瑠寅は、素早く武田の懐に潜り込むと、吸い付くような動きで武田の右足を奪った。重厚な巨体を「足取り」で転がすと、5勝目を挙げ、今場所を締めくくった。

驚くべきは宇瑠寅が今場所挙げた白星の決まり手にある。宇瑠寅の今場所の取組を振り返ると、その特異さが際立つ。初日の西勢郷は129キロ（66.5キロ差）、三日目の大志翔は119キロ（56.5キロ差）、六日目の魁玉聖は130.9キロ（68.4キロ差）、十日目の菊池は123.1キロ（60.6キロ差）、そしてこの日の武田は163.2キロ（100.7キロ差）。対戦相手はすべて100キロ超えの力士でありながら、宇瑠寅は全ての決まり手を「足取り」で揃えてみせた。自分の倍以上の体重がある相手を同じ技で翻弄し続ける姿は、まさに相撲の醍醐味を体現していると言える。

宇瑠寅は栃木県大田原市出身の36歳。165.3センチ、62.5キロという現役最軽量力士ながら、長年稽古に励み、日々、土俵に立ち続けている。そんな宇瑠寅の雄姿に「奇跡の36歳」「小兵の希望」「すごすぎる」など感嘆の声が相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）