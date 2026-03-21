「選抜高校野球・１回戦、高知農１−８日本文理」（２１日、甲子園球場）

日本文理が２０１１年以来、１５年ぶりとなるセンバツ初戦突破を果たした。打線がつながり、２１世紀枠の高知農を圧倒した。

二回にエース・染谷の犠飛などで２点を先制した日本文理は、四回に敵失から好機を広げて２点を追加した。さらに五回には秦の適時三塁打などから一挙３得点とたたみかけた日本文理。染谷はテンポよく打たせて取る投球で相手打線を封じた。六回に四球で出塁した際に足がつったようなしぐさを見せたが、以降も全力疾走を見せ、マウンドを守った。７回を４安打１失点に抑え、初戦突破に貢献した。

新潟県勢のセンバツ出場は２０１４年以来、１２年ぶり。帝京長岡とともに一般枠での複数校出場は史上初の快挙だった。鈴木監督は「初勝利は選手、ＯＢに感謝したい。つないで複数得点、テーマは克服できたかなと思います」と語り、「山下君は打たして取る投手。打たされずに打ち返していくということで」と振り返った。染谷は「途中、足をつりかけましたけど踏ん張ってくれて。勇気あるピッチングだったと思います」とたたえていた。