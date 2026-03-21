タレントの藤本美貴が「モーニング娘。」時代のメンバーとの関係をぶっちゃけた。

藤本と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が２１日、放送された。

この日ゲスト出演した「なにわ男子」の道枝駿佑に庄司が「なにわ男子でごはん行くことはあるの？」と質問。道枝は「あります。みんなで昨年末に忘年会しました」と答えた。

藤本は「それは誰が払うんですか？」と深掘りすると道枝は「男気じゃんけん」と即答。「楽しそう！その時は誰が？」とさらに尋ねた。道枝は「僕が勝ちました。すき焼き食べに行きました。けっこういいすき焼きでメンバー７人なんで、自分史上一番の食費でした」と明かした。

これに庄司は「『モーニング娘。』の時はごはんに行くとかは？」と妻に質問。藤本が「えー、ないない！だって私、メンバーの電話番号も知らなかったもん」と答えると「ミキティだけなんじゃないの？」と突っ込んだ庄司。藤本は「そうかもしれない。毎日（仕事で）会うというのもあったし、別に仲良くなかったから」とぶっちゃけ。夫婦の会話を間に挟まれて聞いていた道枝は「気まずいなー」と苦笑いだった。