田中将大投手の妻・里田まい「15年目に突入！」結婚記念日に“ラブラブ”密着ショット公開「いつまでも仲良し」「幸せが伝わる」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの里田まいが3月21日、自身のInstagramを更新。夫である読売ジャイアンツの投手・田中将大との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】マー君の41歳元ハロプロ妻「見てるだけでほっこり」結婚14周年迎えラブラブハグ
里田は「1日遅くなってしまいましたが…3月20日は結婚記念日」と報告。「15年目に突入！速い〜」とつづり、田中投手と寄り添う姿を複数枚公開した。「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と、夫への感謝と愛情あふれるメッセージを記している。
この投稿には「まいちゃんの笑顔で仲がいいの分かる」「ラブラブで尊い」「14周年おめでとうございます」「マー君との2ショット好きすぎる」「幸せが伝わる」「見てるだけでほっこりする」「いつまでも仲良し」などの反響が寄せられている。
里田と田中投手は2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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◆里田まい、夫婦2ショットで結婚記念日を報告
里田は「1日遅くなってしまいましたが…3月20日は結婚記念日」と報告。「15年目に突入！速い〜」とつづり、田中投手と寄り添う姿を複数枚公開した。「まだまだ一緒に食べたいものもあるし、話したいこともあるぞ！これからもよろしくお願いします」と、夫への感謝と愛情あふれるメッセージを記している。
◆里田まいの投稿に反響
この投稿には「まいちゃんの笑顔で仲がいいの分かる」「ラブラブで尊い」「14周年おめでとうございます」「マー君との2ショット好きすぎる」「幸せが伝わる」「見てるだけでほっこりする」「いつまでも仲良し」などの反響が寄せられている。
里田と田中投手は2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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