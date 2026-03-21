3児の母・川崎希、生後8ヶ月次女＆アレクとの家族3ショット公開「すでに完成してる」「美男美女ファミリー」と反響
【モデルプレス＝2026/03/21】タレントの川崎希が3月20日、自身のInstagramを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと次女との3ショットを披露した。
【写真】38歳3児のママタレ「すでに完成してる」生後8ヶ月次女＆イケメン夫との3ショット公開
川崎は「グーちゃん 最近夜泣きがはじまり夜はなかなか大変に」と、次女の夜泣きが始まったことを報告。「生後8ヶ月くらいまではずっと大人しくてしばらく休ませてくれたから、これからは体力つけなくては笑」とつづり、アレクサンダーが次女を抱っこする微笑ましい家族ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「すでに完成してる」「美男美女ファミリー」「夜泣き対応お疲れ様です」「グーちゃん、可愛さ増してる」「体力づくりファイトです」「美男美女ファミリーすぎる」「生後8ヶ月でこの完成度」「アレクの抱っこ安定感あるわ」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳3児のママタレ「すでに完成してる」生後8ヶ月次女＆イケメン夫との3ショット公開
◆川崎希、生後8ヶ月の次女と家族3ショット披露
川崎は「グーちゃん 最近夜泣きがはじまり夜はなかなか大変に」と、次女の夜泣きが始まったことを報告。「生後8ヶ月くらいまではずっと大人しくてしばらく休ませてくれたから、これからは体力つけなくては笑」とつづり、アレクサンダーが次女を抱っこする微笑ましい家族ショットを公開した。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すでに完成してる」「美男美女ファミリー」「夜泣き対応お疲れ様です」「グーちゃん、可愛さ増してる」「体力づくりファイトです」「美男美女ファミリーすぎる」「生後8ヶ月でこの完成度」「アレクの抱っこ安定感あるわ」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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