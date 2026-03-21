千葉ロッテマリーンズは21日、公式チアパフォーマー「M☆Splash！！（エムスプラッシュ）」の衣装をリニューアルすると発表した。新衣装は「個性の共存とチームとしての結束」をコンセプトに、M☆Splash！！のロゴカラーであるシルバーを基調にデザインした。

コーディネートのバリエーションは、歴代最多となる12パターン。リニューアルは2024年以来2年ぶりで、開幕戦となる3月27日の西武ライオンズ戦（ZOZOマリンスタジアム）から着用してパフォーマンスする。

M☆Splash！！リーダーのYUKAは「今シーズンから私たちの衣装が新しく生まれ変わります。全部で12パターンも着こなしができるので、『今日はどの組み合わせかな？』と毎試合新鮮な気持ちで楽しんでいただけると思います。バリエーション豊かな新衣装とともに、パワーアップしたパフォーマンスをお届けしますので、今シーズンも一緒を盛り上げていきましょう！」とコメントを寄せた。

＜M☆Splash！！新衣装デザインコンセプト＞デザインコンセプトは「個性の共存とチームとしての結束」。M☆Splash！！のロゴカラーであるシルバーをキーカラーに、歴代最多となる12通りのスタイリングを展開。トップス2種、ボトムス4種、ジャケット1種を自在に組み合わせることで、一人ひとりが放つ鋭い輝きと、多様な個性を引き出す。また、球団理念の信条「挑戦・熱狂・結束」を象徴する白・黒・グレーの3本線「BELIEF LINE」をあしらい、ファンの皆さんと一緒に勝利を目指す、強い意志を込めた。