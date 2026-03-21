華のNSC大阪22期・東京5期、バチバチの過去→「こいつマジで性根全然変わってない！」暴露
きょう21日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）は、「人気者とバスツアー！豪華ゲストの貴重トークSP」と題し、これまでの貴重なトークを届ける。かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、ゲストの写真を見ながら印象に残ったシーンを振り返る。
【写真】とろサーモン久保田、ダイアン津田も登場
「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」では、平成ノブシコブシ・吉村崇、NON STYLE・石田明、とろサーモン・久保田かずのぶ、ダイアン・津田篤宏が集合。
吉村が「当時はバチバチ」だったというNSC時代を振り返るのをはじめ、NSC在学中に頭角を現したキングコングに対して、全員が猛烈な嫉妬を爆発させる。津田は“カジサック”こと梶原雄太について「すごい上からモノを言うタイプやった」と怒りをあらわにし、最近の出来事として「こいつマジで性根全然変わってない！」とマジギレしたエピソードをぶちまける。
この回について濱家は「土俵で相撲をとったところ」が見どころだとして、「お兄さん方がお笑い魂を燃やしているところを久々に見た」とニンマリする。山内は「津田さんが売れたことによって、より活性化されてる」と同意する。
このほか、「NSC11期同期バスツアー」や「フットボールアワーとドライブ旅」「独身芸人バスツアー」「やす子とドライブ旅」などを振り返る。
【写真】とろサーモン久保田、ダイアン津田も登場
「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」では、平成ノブシコブシ・吉村崇、NON STYLE・石田明、とろサーモン・久保田かずのぶ、ダイアン・津田篤宏が集合。
この回について濱家は「土俵で相撲をとったところ」が見どころだとして、「お兄さん方がお笑い魂を燃やしているところを久々に見た」とニンマリする。山内は「津田さんが売れたことによって、より活性化されてる」と同意する。
このほか、「NSC11期同期バスツアー」や「フットボールアワーとドライブ旅」「独身芸人バスツアー」「やす子とドライブ旅」などを振り返る。