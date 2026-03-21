『惡の華』井口昇監督、劇団・大人計画退所を報告「活動の場を広げていく所存です」
4月スタートのドラマ『惡の華』で監督を務める井口昇氏（56）が21日、自身のXを更新。所属する劇団・大人計画を退所することを報告した。
【写真】大人計画の退所を報告した井口昇監督
井口氏は「ご報告がございます」とし、画像で「この度、私、井口昇は約30年に渡り俳優として所属しておりました大人計画を退所させて頂くことになりました」と伝えた。
「30年前、松尾スズキさんにお声をかけていただいてから、全く舞台経験のない僕をいきなり本多劇場に立たせて頂いたり、舞台を2回演出したり、ミュージカルで激しいダンスをしたり、たくさんの貴重な経験をさせていただいたことを心から感謝しております」とした。
続けて「今後は映画やドラマ、舞台の演出業を地道に継続し、活動の場を広げていく所存です。今後ともよろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】大人計画の退所を報告した井口昇監督
井口氏は「ご報告がございます」とし、画像で「この度、私、井口昇は約30年に渡り俳優として所属しておりました大人計画を退所させて頂くことになりました」と伝えた。
「30年前、松尾スズキさんにお声をかけていただいてから、全く舞台経験のない僕をいきなり本多劇場に立たせて頂いたり、舞台を2回演出したり、ミュージカルで激しいダンスをしたり、たくさんの貴重な経験をさせていただいたことを心から感謝しております」とした。
続けて「今後は映画やドラマ、舞台の演出業を地道に継続し、活動の場を広げていく所存です。今後ともよろしくお願いいたします」と結んだ。