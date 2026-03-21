“革靴離れ”や“パンプス離れ”が進む一方、見た目は革靴やローファーなのにスニーカー素材でできた靴が人気だといいます。ライフスタイルに合わせて変わる、靴の選び方。履き心地を追求した靴が注目されている背景には、何があるのでしょうか？

■「ローファースニーカー」がブームに

森圭介アナウンサー

「スーツ姿の靴といえば革靴やパンプスが定番でしたが、その傾向が変化してきているということです。東京・銀座にある靴販売店『ABC-MART GRAND STAGE銀座』を訪ねました。たくさんのシューズが並んでいますが、履きやすさを重視した靴が人気だそうです」

エービーシー・マート販売促進部の森田真波さん

「こちらはローファースニーカーになります。ローファーは少しかたくて履きづらいイメージがあるかと思いますが、普段のスニーカーの感覚で履きやすいシューズです」

森アナウンサー

「形はローファーのようですが、素材がスニーカーの素材です。そのため履き心地がいいシューズとなっています。『ビジネス用でも普段履き用でも使える』とブームになっていて、いろんなメーカーからたくさんの種類が出ているということです」

■履き心地を追求した靴に注目

森アナウンサー

「他にも、革靴にしか見えないシューズがあります。見た目の部分には革が使われていますが、靴底や中敷きがスニーカー素材なので疲れにくく、柔らかいです。今、ビジネスシーンや私生活でも履き心地を追求した靴が注目されているということです」

「山粼さん、スーツは取材で着ることも多いと思いますが、靴はどうでしょうか？」

山粼アナウンサー

「今衣装で履いている靴もスポーツメーカーが出しているもので、中がスニーカーに似た構造になっているんですよ。やっぱり歩きやすさは違いますね」

■靴・履物のシェア率、どう変化？

森アナウンサー

「民間の調査会社のデータがあります。矢野経済研究所が靴や履物の市場規模を調べ、ジャンルごとのシェア率（小売金額ベース）を示したものです」

「2019年度、コロナ禍前は革靴などを含む紳士靴は全体の12.5％、そしてパンプスなどのヒールの靴（婦人靴）が19.3％、スポーツシューズは51.1％でした」

「2024年度は紳士靴が1ポイント以上下がって11.0％に、婦人靴も3ポイントほど下がって16.1％になりました。スポーツシューズは7ポイント近く上がり、58.0％まで増えているということが分かります」

忽滑谷こころアナウンサー

「外出や通勤する機会が減ったから、よりパンプスなどが減ったということなんですかね？」

森アナウンサー

「そういうこともあるかもしれませんね。この調査結果について矢野経済研究所は『ビジネスシーンのカジュアル化によって、“革靴離れ”や“パンプス離れ”的傾向がある』としています」

■革靴で歩き回ると…「疲れる」

森アナウンサー

「実際に東京・新宿駅前で聞いてみると、こんな声がありました」

仕事帰りの公務員男性（20代）

「大体いつもこんな感じ（スニーカー）です。オフィスカジュアルでもいい職場なので、スニーカーを履いています。外での勤務が多いので、革靴だと結構疲れる。（職場は）クッション性ある靴とか、着脱しやすい靴を皆さん履いている」

スニーカー派の会社員（40代）

「歩き回る時に革靴だと、足の疲れもたまる。（革靴は）忙しい時は1〜2か月で履きつぶしちゃう。結果、スニーカーでいいかなと」

直川貴博アナウンサー

「私も会社員時代から、外を出歩く時は黒いスニーカーでした。履きやすさですね。あと、スーツにも黒だったら馴染んでいるのかなという私見です」

■なぜ“革靴・パンプス離れ”が？

森アナウンサー

「革靴にはもちろん革靴の良さはあるわけですが、革靴離れはどうしてなのか。消費者に靴の情報を発信する『足と靴と健康協議会』事務局長の木村克敏さんに聞きました」

「2つの大きなきっかけがあったということです。1つ目が、東日本を中心に大きな被害をもたらした2011年の東日本大震災。首都圏では帰宅困難者であふれました」

「あの時には、革靴・パンプス・ヒールなどで帰宅する人の姿を多くニュースで目にした方がいるかもしれません。そういった方々が、革靴だと避難する時に大変なんじゃないかと思うようになったのが契機となり、履き心地が重視されるようになったそうです」

「もう1つ、2020年以降のコロナ禍が契機になったといいます。リモートワークが広がりましたよね。スーツを着る機会が減ったので、革靴やパンプスよりもスニーカーの人気が高まったということです」

「この間、プライベートの用で都庁に行きました。すると自分らしい格好で働きましょうみたいなことが言われていて、スーツだけじゃない形で働くというのも、こういったものを後押しするようになったのかもしれません」

■“進化系スニーカー”続々と

森アナウンサー

「各メーカーも履き心地を重視した商品を出しています。作業服などを扱うワークマンが2月に発売したのが、厚底のランニングシューズ『ハイバウンスファントムライド』。底の厚さが4cmあります」

「厚底のブーツはスタイルアップ、脚長効果もありますが、これは厚底ブーツなどよりも軽いのもポイントで、クッション性にもこだわっていて、お値段は3900円。安くて履きやすくてスタイルアップも見込めるということだそうです」

「続いて、スケッチャーズのハンズフリースニーカーです。最大の特徴が、かかとの部分です」

忽滑谷アナウンサー

「お散歩がすごく好きな祖父に、かがんで靴履くのが大変というのを聞いて、立ったまま履ける靴ということでプレゼントしました」

森アナウンサー

「かかとの部分が靴べらのようにかたく、傾斜がついていて、靴べらを使わなくてもグンと踏み込むだけで手を使わずに履くことができます」

直川アナウンサー

「知らなかったです。アイデア商品ですね」

森アナウンサー

「この履きやすさから子どもからシニアまで幅広い層に人気で、去年の直営店やサイトの売り上げは前年と比べて1.2倍になっているそうです」

「私は新人の頃、スーツを着る機会が多いので『小さい靴べらを持ち歩きなさい』『これが大人の身だしなみだ』と先輩に言われたこともありました。今はもう、靴べらを使わなくても履けるものもあるということですね」

「革靴離れと言いましたが、何年も履いて育てていく良さ、長年履くと足にきちんとフィットしていくとか、そういった革靴の良さもあるんですよね」

山粼アナウンサー

「味わいがどんどん出てきますからね」

森アナウンサー

「靴にはいろんな良さがあると思いますが、ライフスタイルに合わせて靴の選び方が変わっています」

（3月20日『news every.』より）