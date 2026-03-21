電子書籍オンリーながら「このライトノベルがすごい！2026」（宝島社）単行本・ノベルズ部門で第8位を獲得した、イワトオの『迷宮クソたわけ』（ダンガン文庫）が待望の紙書籍化される。発売日は2026年4月24日で、同じくイワトオが手がける新シリーズ『はぐれ者共、銃を撃て』の1巻も同時刊行。

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『迷宮クソたわけ』は、小説投稿サイト「カクヨム」にて5800万PVを超える人気作。他社から発売された本作が、新たなビジュアルと15,000文字超の書き下ろしを伴って再始動。読了済みの読者からは、コンピュータRPGの元祖ともいわれ、その不条理さでも有名な「ウィザードリィ」級と評する声も。ベリーハードなファンタジーだ。

同時発売となる『はぐれ者共、銃を撃て』は、イワトオによる完全新作シリーズ。血と火薬の匂い立ち込める世界を舞台に、能力者たちのバトルが繰り広げられる。

「ダンガン文庫」は、株式会社BookBaseから2024年の1月に立ち上がった新進気鋭のライトノベルレーベル。発足当初は電子書籍オンリーだったが、順調に読者を獲得し、2026年3月より一部タイトルが紙書籍として発売され始めている。

一部書店では購入者特典の実施も予定されている。詳細は後日発表。

（文=リアルサウンド ブック編集部）