ドジャースの山本由伸投手は20日（日本時間21日）、米アリゾナ州グレンデールでのパドレス戦に先発登板。オープン戦最後のマウンドで、5回3安打1四球7奪三振無失点の快投を見せた。最速は97.4マイル（約156.7キロ）を計測、圧巻のパフォーマンスで順調な仕上がりをアピールした。

■全球種を駆使して好投

山本は初回の立ち上がり、先頭打者をこの日最速97.4マイル（約156.7キロ）のシンカーで見逃し三振に。次打者もスプリットで空振り三振、3番打者もカットボールで空振り三振に打ち取った。2回は1死一、二塁のピンチを招くも、2つの三振で無失点を継続。以降も安定した投球を続け、3回までに7つの三振を奪う圧巻のパフォーマンスを披露した。

5回も1死から併殺打で乗り切り、無失点で降板。この日の山本は、5回3安打1四球7奪三振無失点の好投。全68球の内訳はスプリット19、カーブ15、フォーシーム12、スライダー8、シンカー8、カッター6で持ち球を満遍なく投げ分けた。

試合後に報道時の取材に応じた山本は、「色々試したいことも試せましたし、立ち上がりも良い入りができたので全体的に良かった。ファーストストライクだったり、決め球もそうですけど、色んなボールでアウトをとれましたし、ランナーがいる状況でもしっかり落ち着いて投げられたので、そこが良かったかなと思います」と充実した表情を覗かせた。

