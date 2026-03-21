【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは２０日、アリゾナ、フロリダ両州でオープン戦が行われ、ドジャースの山本由伸はパドレス戦に先発し、５回３安打無失点、７奪三振だった。

１番指名打者で出た大谷は３打数無安打だった。レッドソックスの吉田はレイズ戦に５番左翼で出場し、３打数無安打だった。

２年連続の開幕投手に決まっている山本が、圧巻の７奪三振をマーク。オープン戦最後の登板で、万全の状態になっていることを示した。

一回、３者連続三振という最高の立ち上がり。二回は連打と捕逸で一死二、三塁のピンチとなるが、７番打者を直球で、８番はスプリットで、いずれも空振り三振を奪った。三回は１番にはツーシームを、２番に対してはカットボールを、いずれも外角低めに決めて２者連続の見逃し三振。四、五回は走者を出したものの、どちらも併殺に仕留めて無失点で投げ終えた。

「いろんなボールでアウトを取れたし、ランナーがいる状況でも、しっかり落ち着いて投げられたので、そこが良かった」と山本。国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」では１次ラウンドと準々決勝の計２試合に先発しており、「あれだけ緊張感を持ってマウンドに上がることができたので、また一つ段階をぐっと上がるきっかけになった」と、調整にプラスになったと説明した。

昨年の開幕戦は東京ドームで、今年は本拠地ドジャースタジアムで投げることになる。２６日の登板に向け、「また違う雰囲気になると思う。２連覇した後、ＬＡのファンの皆さんに会うのが初めてなので、すごく楽しみにしている」と語った。