aoen、新曲「Youth」がアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』新EDテーマに
aoenによる新曲「Youth」が、2026年4月よりスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに決定したことが発表された。
aoenは、3月14日（土）に日産スタジアムにて開催された明治安田J1百年構想リーグ「横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露している。「Youth」は4月17日（金）19:00から『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」にて配信がスタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに起用される。
「Youth」はaoenががむしゃらに頑張る全ての人へ贈る渾身の“王道青春アンセム”。何度転んでも手を取り合って踏み出す一歩を全肯定する楽曲となっている。楽曲は後日、各音楽配信サービスを通じて音源が配信される予定だ。
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■aoenコメント
僕たちaoenが、大人気のアニメシリーズ『BEYBLADE X』のエンディングテーマを務めさせていただくことを聞いたときはとても嬉しかったです。新曲『Youth』は、仲間と手を取り合って一歩を踏み出す勇気を全肯定する、僕たちらしい一曲に仕上がりました。アニメが描く熱い友情と青春に、僕たちの楽曲が並走して、作品をより一層熱く盛り上げられるよう、最高の熱量で届けたいです！
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■アニメ『BEYBLADE X』
公式ホームページ：https://beyblade.takaratomy.co.jp/anime/
『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」：https://www.youtube.com/@BEYBLADEOfficialYouTube
©Homura Kawamoto, Hikaru Muno, Posuka Demizu, BBXProject
◾️2ndシングル「秒で落ちた」
2026年3月18日（水）発売
https://aoen.lnk.to/2ndsg_bdo
※店舗によっては予約開始時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
・形態数：9形態
初回限定盤：1,870円（税込） / UPCH-7795
・SLEEVE(Paper) + JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)
・CD
・BOOKLET (W141 × H124mm / 36pages）
・PHOTO CARD (W55 × H85mm / 7種中ランダム1種）
・証明写真 (W28mm × H33mm / 7種中ランダム1種）
・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)
通常盤（初回プレス）1,595円（税込） / UPCH-7796
・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)
・CD
・BOOKLET (W121 × H119.5 mm / 8pages)
・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)
・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)
※通常盤(初回プレス・UPCH-7796)は在庫終了し次第、通常盤(UPCH-6049)に切り替わります。
※「PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7種中ランダム1種)」「STICKER SHEET (W115mm × H115mm)」は初回プレスのみ封入されます。
メンバーソロ盤：1,595円（税込）
メンバーソロ盤 - YUJU - / UPCH-7797
メンバーソロ盤 - RUKA - / UPCH-7798
メンバーソロ盤 - GAKU - / UPCH-7799
メンバーソロ盤 - HIKARU - / UPCH-7800
メンバーソロ盤 - SOTA - / UPCH-7801
メンバーソロ盤 - KYOSUKE - / UPCH-7802
メンバーソロ盤 - REO - / UPCH-7803
・JEWEL CASE (W121 × H119.5mm)
・CD
・LYRICS POSTER
・PHOTO CARD (W55 x H85mm / 7versions)
・STICKER SHEET (W115mm × H115mm)
収録曲（9形態共通）：詳細は後日ご案内いたします。
初回プレス封入特典：全形態の初回生産分には特典として「シリアルナンバー入り応募抽選券」を封入しております。「シリアルナンバー入り応募抽選券」でご応募いただける賞品の詳細は、後日ご案内いたします。
▼ストア別セット購入特典
下記の対象店舗にてご予約・ご購入いただくと、先着で各店舗限定特典をプレゼントいたします。絵柄は後日公開いたしますのでお楽しみに！ aoen Weverse ShopもしくはUNIVERSAL MUSIC STOREにて、単品もしくは複数のCDを同時予約購入されると先着で各ストア限定特典をプレゼントいたします。
○aoen Weverse Shop
・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム1枚)
・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：2L判ブロマイド(Concept Photo・グループ)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・全7種のうちランダム2枚)
・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：証明写真ホルダー(28×33mmサイズ対応)・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄A・7枚セット)
※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1種)」をご購入枚数1枚につき1点差し上げます。
※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2種、7形態セットは全7種)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。
セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。
○UNIVERSAL MUSIC STORE
・単品購入特典：ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム1枚)
・初回限定盤、通常盤(初回プレス)2形態セット購入特典：A5クリアファイル・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・全7種のうちランダム2枚)
・メンバーソロ盤7形態セット購入特典：ポーチ・ホログラム入りフォトカード(メンバー別未公開絵柄B・7枚セット)
※初回限定盤、通常盤(初回プレス)、メンバーソロ盤のうち1形態購入の場合、単品購入特典として「ホログラム入りフォトカード(全7種のうちランダム1枚)」をご購入枚数1枚につき1枚差し上げます。
※2形態セットまたは7形態セットご購入の場合、「ホログラム入りフォトカード(2形態セットは全7種のうちランダム2枚、7形態セットは全7枚)」に加えて、セット購入特典を差し上げます。
セット購入特典をご希望の場合は、セット購入特典対象商品をご購入ください。セット購入特典対象外の単品商品を複数枚購入した場合、ストア別セット購入特典はお渡し対象外となってしまいますので、あらかじめご了承ください。
▼店舗別購入特典
・TOWER RECORDS：L判ブロマイド(全7種のうちランダム1種)
・HMV：チェキ風ブロマイド(全7種のうちランダム1種)
・楽天ブックス：スマホサイズステッカー(全7種のうちランダム1種)
・アニメイト：ロングフォト2枚セット(全1種)
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート(全7種のうちランダム1種)
・セブンネット：缶バッジ(全7種のうちランダム1種)
・その他一般店：ビジュアルカード(全1種)
※特典は先着のため、無くなり次第、配布は終了になります。お早めのご予約・ご購入をおすすめいたします。
※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもございます。詳しくはご購入をご希望の店舗へお問い合わせください。
※一部オンラインショップでは特典付き商品のカートがございます。特典をご希望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。
※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典の付与対象外となります。
▼お問い合わせ
・Weverse カスタマーセンター
お問い合わせフォーム：https://help.weverse.io/weverse/?language=ja
営業時間：10:00〜17:00(土日祝日、年末年始を除く)
※お問い合わせ状況や内容によっては回答までにお時間をいただく場合がございます。
・ユニバーサル ミュージック カスタマー・サービスセンター(お客様相談窓口)
(月〜金 10:00〜18:00 ※祝・祭日除く)
https://support.universal-music.co.jp/hc/ja
＊お問い合わせへのご返答は、メールにてご連絡差し上げております。
＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。
■47都道府県ツアー＜aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜＞
特設ページ https://spot-jp.weverse.io/aoen/aonohajimari47plus1
【日程・会場】
【東京】 恵比寿ザ・ガーデンホール
2026年4月23日(木) 開場 17:30／開演 18:30
【沖縄】 Output
2026年4月27日(月) 開場 18:00／開演 18:30
【徳島】 club GRINDHOUSE
2026年4月29日(水・祝) 開場 15:30／開演 16:00
【香川】 高松MONSTER
2026年4月30日(木) 開場 18:00／開演 18:30
【愛媛】 松山W studio RED
2026年5月2日(土) 開場 16:30／開演 17:00
【高知】 CARAVAN SARY
2026年5月3日(日・祝) 開場 15:30／開演 16:00
【石川】 金沢EIGHT HALL
2026年5月7日(木) 開場 18:00／開演 18:30
【福井】 福井CHOP
2026年5月9日(土) 開場 16:30／開演 17:00
【富山】 富山MAIRO
2026年5月10日(日) 開場 15:30／開演 16:00
【長野】 長野CLUB JUNK BOX
2026年5月13日(水) 開場 18:00／開演 18:30
【新潟】 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE
2026年5月14日(木) 開場 18:00／開演 18:30
【鹿児島】 鹿児島CAPARVOホール
2026年5月18日(月) 開場 18:00／開演 18:30
【宮崎】 LAZARUS
2026年5月19日(火) 開場 18:00／開演 18:30
【大分】 DRUM Be-0
2026年5月21日(木) 開場 18:00／開演 18:30
【福岡】 DRUM LOGOS
2026年5月23日(土) 開場 16:30／開演 17:00
【熊本】 熊本B.9 V1
2026年5月24日(日) 開場 15:30／開演 16:00
【佐賀】 佐賀GEILS
2026年5月26日(火) 開場 18:00／開演 18:30
【長崎】 DRUM Be-7
2026年5月27日(水) 開場 18:00／開演 18:30
【秋田】 秋田クラブスウィンドル
2026年6月10日(水) 開場 18:00／開演 18:30
【青森】 青森Quarter
2026年6月11日(木) 開場 18:00／開演 18:30
【岩手】 盛岡Club Change WAVE
2026年6月15日(月) 開場 18:00／開演 18:30
【宮城】 仙台Rensa
2026年6月16日(火) 開場 18:00／開演 18:30
【福島】 郡山hip shot Japan
2026年6月18日(木) 開場 18:00／開演 18:30
【山形】 山形ミュージック昭和Session
2026年6月19日(金) 開場 18:00／開演 18:30
※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※その際、チケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。
※上記公演以降の詳細につきましては改めてご案内致します。
【チケット料金】
【東京】
■全自由：￥8,800（税込） ※オリジナルグッズ付き／整理番号あり
【東京以外】
■スタンディング：￥7,700（税込）※オリジナルグッズ付き／整理番号あり
■スタンディング U-18チケット：￥4,400（税込）※オリジナルグッズ付き／整理番号あり
※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。
※上記公演のうち東京公演以外は入場時ドリンク代別途必要。
※別途プレイガイド手数料がかかります。
【U-18チケットについて】
※対象者：公演当日に18歳未満の方
※U-18チケットをご購入の方は、公演当日に年齢が確認できる顔写真付き身分証明書のご提示が必要です。
※U-18チケットをご購入の方で当日年齢の確認ができない場合は、通常料金(差額)をお支払いいただきます。
関連リンク
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